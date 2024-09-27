日艦首穿台海反制 京嚴正交涉

「漣」號從東海進入台灣海峽、經過10多小時進入南海，與澳紐軍艦一同前往南海參加聯合軍演。日本官房長官林芳正昨表示，自衛隊行動符合國際法與日本法律。日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示，中國在印太地區軍事活動擴大化引發國際社會憂慮，日方對此保持警戒。

《讀賣新聞》報道，日本當局對於海上自衛隊艦艇通過台灣海峽一直持慎重立場，但首相岸田文雄認為中國軍事活動有進一步升級的可能，日本原有姿態已不足以守護和平。法新社引述新西蘭國防部發言人稱這是「例行活動」。

華稱全程監視 批向台獨發錯誤信號

日方通報時稱「漣」號是護衛艦，不過中國國防部發言人張曉剛昨回應時以「驅逐艦」形容「漣」號。張曉剛表示，日澳紐3國艦艇過航台灣海峽，解放軍對其進行全程跟監警戒；中方堅決反對以「航行自由」為名，向台獨勢力傳遞錯誤信號、危害中國主權安全的挑釁行徑；解放軍始終保持高度戒備、嚴陣以待，堅決反制一切威脅挑釁。

中國外交部發言人林劍表示，針對日本自衛隊艦艇進入台海活動，中方對日方此舉政治意圖高度警惕，已向日方提出嚴正交涉，敦促日方在台灣問題上重信守諾、謹言慎行，勿給中日關係和台海和平穩定製造干擾。