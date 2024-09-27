美：事前通報免誤解 澳紐憂損地區穩定

彭博社昨報道，五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）形容中方事先通報，「是朝着正確方向邁出的一步，確實可以防止任何誤解或誤判」。辛格又表示，中國此舉「代表着一種人之常情、增強信心的措施」。因導彈落點在南太平洋法屬波利尼西亞附近，法國也表示中國有向該國提前通報。

台方譴責 促遵國際規則

南太平洋周邊的澳紐兩國也對事件表示關注。法新社報道，澳外交部發言人表示，澳洲擔憂任何破壞該地區穩定並增加誤判風險的行動，正就此事要求中方解釋。新西蘭則形容事件不受歡迎且令人不安。

另邊廂，台灣包括總統府、行政院、立法院及國防部、陸委會等部門，昨紛紛譴責解放軍發射洲際導彈。中央社報道，台總統府發言人郭雅慧昨表示，嚴正譴責解放軍此一行為，中國大陸近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域和平現狀，呼籲大陸自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。