明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美：事前通報免誤解 澳紐憂損地區穩定

【明報專訊】解放軍火箭軍向太平洋公海海域發射洲際彈道導彈後，引發國際社會關注。美國五角大樓周三（25日）表示，「我們確實收到關於這次洲際彈道導彈測試的提前通知，我們認為這是一件好事」。法國也表示，事先收到中方通報。澳洲和新西蘭則對事件表示擔憂。

彭博社昨報道，五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）形容中方事先通報，「是朝着正確方向邁出的一步，確實可以防止任何誤解或誤判」。辛格又表示，中國此舉「代表着一種人之常情、增強信心的措施」。因導彈落點在南太平洋法屬波利尼西亞附近，法國也表示中國有向該國提前通報。

台方譴責 促遵國際規則

南太平洋周邊的澳紐兩國也對事件表示關注。法新社報道，澳外交部發言人表示，澳洲擔憂任何破壞該地區穩定並增加誤判風險的行動，正就此事要求中方解釋。新西蘭則形容事件不受歡迎且令人不安。

另邊廂，台灣包括總統府、行政院、立法院及國防部、陸委會等部門，昨紛紛譴責解放軍發射洲際導彈。中央社報道，台總統府發言人郭雅慧昨表示，嚴正譴責解放軍此一行為，中國大陸近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域和平現狀，呼籲大陸自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

上 / 下一篇新聞