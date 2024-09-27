洲際導彈現真身 專家：證核威懾可靠 經車發射 驗證正常彈道接近實戰

京：堅持自衛核政策 通報顯透明度

國防部發言人張曉剛昨在記者會強調，中國的核政策具高度穩定性、延續性和可預測性。中國始終恪守不首先使用核武器的核政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

張曉剛表示，中方組織洲際彈道導彈發射試驗是為檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行性軍事訓練活動，重申不針對任何特定國家和目標；發射前，中方發布公告明訂禁航區域和禁航時間，並通過軍事外交渠道向有關國家通報，充分表明中國軍隊的開放與透明。

這是自1980年5月以來，中國時隔44年再向太平洋發射洲際彈道導彈。導彈周三（25日）上午8時44分發射，國防部10時宣布準確落入預定海域；昨上午近7時，解放軍新聞傳播中心轄下的「中國軍號」公布發射現場的高清圖片。

軍迷料屬「東風31AG」

在國防部昨例行記者會，張曉剛拒絕透露導彈的具體型號。不過按「中國軍號」圖片，與此前不少軍迷推測的「東風41」不同，從導彈外形設計、發射架等判斷，內地眾多軍事研究者一致認為是東風31系列，觀察者網、新浪微博等平台多名知名軍迷進一步指出是「東風31AG」，即東風31的改進款，現役成熟型號。

東風31系列洲際導彈可攜帶1枚1MT（百萬噸）當量核彈或5枚90kT（千噸）當量核彈，包括東風31、東風31A（甲）、東風31AG（甲改）增強型3種型號。畫面顯示應是以發射車的方式機動進行，軍迷形容達到「全地形、無依托、免預設陣地」，並從煙霧判斷是「冷發射」（導彈彈出發射筒再點火）。

法新社引述法屬波利尼西亞總統布羅瑟森（Moetai Brotherson）表示，導彈落在離馬克薩斯群島不遠處。馬克薩斯群島距離中國大陸近1.2萬公里。

「中國軍號」引述解放軍火箭軍指揮學院教授邵永靈稱，此次發射有兩大看點，一是從陸地向公海發射，之前是在國內地對地試射，距離未能滿足射程需要，只能走高彈道，這次可走正常彈道，與實戰狀態最接近；此外，國防部披露相關消息，說明中國軍事透明度提高。

邵永靈表示，在當前複雜的國際局勢下，在中國面臨國家安全複雜挑戰的背景下，是次洲際導彈試射成功，讓外界看到中國的核威懾「可靠可信」。