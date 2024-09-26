國台辦斥民進黨製綠色恐怖 操縱台軍攻陸網

【明報專訊】大陸國安部日前發布〈起底「台獨」網軍「匿名者64」〉文章，揭露該黑客組織是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心，並公開3名網軍身分。國台辦發言人朱鳳蓮昨日（25日）批評賴清德當局豢養網軍，製造綠色恐怖，「多行不義必自斃」。
台灣資通電軍稱陸方指控不實。新華社報道，朱鳳蓮昨回應表示，賴清德當局口口聲聲說希望兩岸和平發展，背地裏指使、操縱台軍情報機構對大陸實施網絡攻擊破壞，大肆詆譭大陸政治體制和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗，唯恐「天下不亂」。國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護國家安全和台海穩定，是依法懲「獨」的正義之舉。
指民進黨養網軍試操控輿論
製造兩岸隔閡鋪路台獨
民進黨政府明年的「媒體政策及業務宣導費」預算增加65%達14.9億新台幣（約3.64億港元），朱鳳蓮表示，這完全暴露了民進黨當局加碼豢養網軍、妄圖全面操控輿論的野心。她稱民進黨通過網軍在網絡上興風作浪，打壓異己，撕裂社會，製造「綠色恐怖」，搞得人心惶惶、烏煙瘴氣。「多行不義必自斃，民進黨的惡行必遭民意反噬。」
朱鳳蓮又提到，民進黨當局推行「去中國化」，企圖割斷兩岸歷史與文化血脈，鼓噪島內對立分裂，製造同胞心靈隔閡，為「台獨」鋪路。「台獨」從來不是歷史，也不是現實，更不會有未來。