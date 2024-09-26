國台辦斥民進黨製綠色恐怖 操縱台軍攻陸網

台灣資通電軍稱陸方指控不實。新華社報道，朱鳳蓮昨回應表示，賴清德當局口口聲聲說希望兩岸和平發展，背地裏指使、操縱台軍情報機構對大陸實施網絡攻擊破壞，大肆詆譭大陸政治體制和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗，唯恐「天下不亂」。國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護國家安全和台海穩定，是依法懲「獨」的正義之舉。

指民進黨養網軍試操控輿論

製造兩岸隔閡鋪路台獨

民進黨政府明年的「媒體政策及業務宣導費」預算增加65%達14.9億新台幣（約3.64億港元），朱鳳蓮表示，這完全暴露了民進黨當局加碼豢養網軍、妄圖全面操控輿論的野心。她稱民進黨通過網軍在網絡上興風作浪，打壓異己，撕裂社會，製造「綠色恐怖」，搞得人心惶惶、烏煙瘴氣。「多行不義必自斃，民進黨的惡行必遭民意反噬。」

朱鳳蓮又提到，民進黨當局推行「去中國化」，企圖割斷兩岸歷史與文化血脈，鼓噪島內對立分裂，製造同胞心靈隔閡，為「台獨」鋪路。「台獨」從來不是歷史，也不是現實，更不會有未來。