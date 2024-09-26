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動物園陷財困 二旅芬大熊貓將回國 提早逾8年歸還 芬：屬商業決定 不應影響兩國關係

【明報專訊】芬蘭艾赫泰里動物園因為財困，難以負擔每年超過1300萬港元的養育費用，近日決定提早8年多將兩隻大熊貓「金寶寶」（Lumi）和「華豹」（Pyry）歸還中國。芬蘭外交部表示歸還大熊貓是動物園的商業決定，不涉及芬蘭政府，不應影響兩國關係。中國駐赫爾辛基大使館表示，儘管中國方面努力向動物園提供援助，但兩國最終經過友好協商共同決定歸還大熊貓。

2018年抵芬 原定待15年

國家主席習近平2017年訪問芬蘭並簽署動物保護聯合協議後，「金寶寶」和「華豹」於2018年1月抵達芬蘭，協議讓兩隻大熊貓在芬蘭待15年。目前，兩隻大熊貓很快進入為期一個月的隔離檢疫期，然後被運送回中國。

芬蘭國家廣播公司（Yle）引述艾赫泰里動物園稱，送回兩隻大熊貓的決定是多種因素綜合作用的結果，包括受到新冠疫情的衝擊、遊客人數下降、通貨膨脹以及俄烏戰爭爆發後利率上升等因素的影響。報道指，艾赫泰里動物園曾多次嘗試讓大熊貓繁殖，但都未能成功。新冠疫情爆發後，動物園開始陷入財務困境。

指入不敷出 申補助遭拒

園方：協商歸還已3年

路透社昨（25日）引述艾赫泰里動物園董事會主席西沃寧（Risto Sivonen）表示，該園屬私人性質，已為大熊貓的居住設施投資了800多萬歐元（約6964萬港元），每年維護費用為150萬歐元，即超過1300萬港元。其中包括兩隻大熊貓的飼養和照顧、加上向中國支付的保育費，卻只有約60萬歐元的費用可由門票收入抵消。芬蘭政府曾在2021年提供20萬歐元的一次過補助，但去年拒絕了動物園的500萬歐元補助金申請。

西沃寧說，歸還大熊貓的協商已持續了3年，雙方最終達成一致。芬蘭外交部發言人表示，歸還大熊貓是動物園的商業決定，不涉及芬蘭政府，不應影響兩國關係。中國駐赫爾辛基大使館在給路透社的聲明中表示，儘管中國方面努力向動物園提供援助，但兩國最終經過友好協商共同決定歸還大熊貓。

「中國野生動物保護協會」微信公眾號前天（24日）發布消息稱，中芬雙方經友好協商，從優先保障大熊貓健康和福祉的角度出發，共同決定提前將兩隻旅芬大熊貓「華豹」和「金寶寶」於今年接返回國。下一步，雙方將保持溝通合作，共同做好大熊貓飼養管理和接返回國前的各項準備工作。

相關字詞﹕飼養 動物園 芬蘭 大熊貓

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