防大規模失業 國務院頒24舉措

新華社報道，《意見》部署了強化宏觀調控就業優先導向、增強現代化產業體系就業協同等24條舉措。《意見》指出，在完善重點群體就業支持體系方面，要拓展高校畢業生等青年就業渠道、做好退役軍人就業服務保障、拓寬農村勞動力就業增收空間、完善困難人員就業援助制度、優化自主創業靈活就業保障制度；在健全就業公共服務體系方面，要完善覆蓋全民的就業公共服務制度、夯實基層導向的就業公共服務基礎、推行數字賦能的就業公共服務模式；在提升勞動者就業權益保障水平方面，要保障平等就業權利、促進勞動報酬合理增長、構建和諧勞動關係、擴大社會保障覆蓋面。

延退惹爭議 多地強調凝共識

此外，漸進式延遲法定退休年齡自本月13日正式披露以來，在民間引發極大爭議，廣東、黑龍江、雲南各地省長近日主持召開延遲退休工作動員會，強調要加大政策宣傳解讀力度，最大限度凝聚社會共識。人力資源和社會保障部副部長李忠前天表示，在延遲退休於明年元旦正式實施前，將加快制訂彈性退休具體辦法及相關政策。