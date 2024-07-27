時隔44年 中國向太平洋射洲際導彈 國防部稱不針對任何國家 專家：或為新型東風-41A導彈

國防部網站發布聲明稱，解放軍火箭軍於昨上午8時44分，向太平洋相關公海海域成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。聲明表示，此次導彈發射是年度軍事訓練「例行安排」，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

新華社報道稱，中國「提前向有關國家作了通報」，但未說明導彈飛行路徑或落於公海的具體位置。報道指出，這次發射「有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目的」。

據日本放送協會（NHK）引述消息稱，中國事先向澳洲和美國發出通知，因此落點可能在澳洲周邊公海。路透社報道，一名日本海上保安廳官員稱，23日收到中國的航行警告，稱周三在南海、菲律賓呂宋島以北海域及南太平洋將出現「太空碎片」。該官員拒絕證實這是否與中國導彈試射有關。

指華軍事活躍度升 日：擔憂

日本內閣官房長官林芳正昨對此表示，日本認為，中國提高軍事活躍度，包括發射洲際彈道導彈，「這是一件讓日本和國際社會非常擔憂的事。」他還指出，日方將盡一切必要努力，蒐集和分析有關中國地區軍事活躍度的信息。

中國軍迷指出，解放軍遼寧艦編隊，包括一艘055型、一艘綜合補給艦和3艘052D型驅逐艦，5日前已向東太平洋水域方向全速航行，按照測算距離，可能正先一步向這次試射的導彈落點進發。

料廣西發射 落點東太平洋

海軍三大艦隊赴踩點

中國軍方未公布導彈的具體型號。香港軍事評論員梁國樑對本報表示，國外開源情報蒐集工具OSINTer據公開空域警告推測繪製的飛行路徑和落點判斷，應為東風-41A型洲際導彈，於廣西以移動發射車發射。他表示，該導彈飛經巴士海峽、關島空域，落於大洋洲的波利尼西亞以東公海海域，射程逾1.2萬公里。

中國在2017年開始部署東風-41洲際導彈。梁國樑表示，當時僅在河南和東北部署，本次從廣西發射，推斷是從外地長途機動到當地。不過他指出，據他了解，這次搭載導彈的機動車與2019年國慶70周年大閱兵時展出的不同，應為更新型的東風-41A導彈。他又說，這次的落點，海軍三大艦隊均已派出052D型驅逐艦前往附近踩點。

根據公開信息，火箭軍目前主要擁有3款陸基發射洲際導彈，包括「東風-31」，最大射程1.2萬公里；「東風-41」為公路機動核導彈，可攜帶最多10枚核彈頭，射程最高1.4萬公里；另一款為「東風-5B/C」，為液體燃料、採用井基發射模式的重型洲際導彈，可攜帶多枚分導式彈頭，射程最高達1.5萬公里。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676