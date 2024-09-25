華為三摺疊手機炒價跳樓 真實需求不足 黃牛黨：每日跌幾千

多名經營手機回收生意的博主近日發片，稱「黃牛虧暈在厠所」，Mate XT手機價格「跟跳樓機一樣」，「一小時一個價錢」，「一天幾千幾千地掉」。Mate XT有玄黑、瑞紅兩種顏色，以及三種不同配置版本，官方定價分別為19,999元、21,999元、23,999元。目前紅色版本的黃牛價格仍比官方售價高數千元，黑色版本則無人問津。

有黃牛表示，在9月20日發售當天，Mate XT報價9萬一部都有客戶購買，22日報價回落至4萬元，24日已跌穿3萬元，又說「如果你今天因為3萬太低不捨得賣，明天就掉到2萬了」。有博主表示，深圳有黃牛囤貨15部Mate XT，迄今虧損20萬元。

發售日炒至9萬 4天後跌穿3萬

天風國際證券分析師郭明錤此前表示，供應鏈調查數據顯示Mate XT的2024出貨量預測從50萬部提高至100萬部。有華為手機經銷商表示，面對價格大幅波動，華為可能控制出貨量以穩定行情，將溢價程度保持在健康範圍「符合廠商及經銷商利益」。

有手機商認為，除了產能提升、供應充足，Mate XT擁有「電子茅台」的社交價值，不少顧客買作送禮，發售當天拿到新機和遲幾天完全不同，也是導致Mate XT價格急速下跌的因素之一，並認為Mate XT除社交以外的真實需求不高，原因在於摺疊屏手機的應用程式依賴從普通直板機遷移，應用程式的數量、質量有限。

無獨有偶，與華為Mate XT同日發售的蘋果iPhone 16在內地亦表現疲軟，目前在二級市場已跌穿官方定價。