明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

曾抵制新疆棉 商務部查美PVH集團 全球第二大服裝集團 擁CK等品牌

【明報專訊】中國商務部昨宣布對美國PVH集團啟動「不可靠實體清單」調查，要求集團說明3年內，是否存在對涉及新疆產品採取歧視性措施。若被列入該清單，PVH集團將被禁止從事與中國有關的進出口活動。

總部位於紐約的PVH集團（Phillips-Van Heusen Corp）創建於1881年，是全球第二大服裝集團，旗下擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等時尚品牌，在全球擁有逾3萬員工。PVH集團上月發布第二季營收為20.7億美元，下降6%，主要是由於亞太地區特別是中國和澳洲的消費環境充滿挑戰。

促說明有否對涉疆產品採歧視措施

商務部昨指出，近期有關機構向不可靠實體清單工作機制建議、舉報，美國PVH集團涉嫌在缺乏事實依據的情况下，違反正常的市場交易原則，無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害有關中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。按照不可靠實體清單工作機制決定對PVH集團啟動調查，並將根據結果採取相關措施。

公告提到，PVH集團應在30日內，向不可靠實體清單工作機制辦公室提供資料，說明近3年內，是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題。公告並稱，其間，任何單位和個人，可向辦公室反映PVH集團違反正常市場交易原則，針對涉疆產品，採取歧視性措施等情况，並應提供相關證據。

美國自2021年起以強迫勞動的疑慮為由，禁止進口來自新疆的產品。PVH曾發聲明，提到對新疆有關強迫勞動報道不安，將與所有涉及使用新疆棉花的工廠或紡織廠斷絕關係。PVH集團官網目前置放一項「新疆維吾爾自治區全球合規聲明」，表示該集團遵守開展業務所在地區法律法規，包括美國政府有關新疆的政策。

商務部強調，中國一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則、違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體毋須擔心。

上 / 下一篇新聞