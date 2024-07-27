曾抵制新疆棉 商務部查美PVH集團 全球第二大服裝集團 擁CK等品牌

總部位於紐約的PVH集團（Phillips-Van Heusen Corp）創建於1881年，是全球第二大服裝集團，旗下擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等時尚品牌，在全球擁有逾3萬員工。PVH集團上月發布第二季營收為20.7億美元，下降6%，主要是由於亞太地區特別是中國和澳洲的消費環境充滿挑戰。

促說明有否對涉疆產品採歧視措施

商務部昨指出，近期有關機構向不可靠實體清單工作機制建議、舉報，美國PVH集團涉嫌在缺乏事實依據的情况下，違反正常的市場交易原則，無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害有關中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。按照不可靠實體清單工作機制決定對PVH集團啟動調查，並將根據結果採取相關措施。

公告提到，PVH集團應在30日內，向不可靠實體清單工作機制辦公室提供資料，說明近3年內，是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題。公告並稱，其間，任何單位和個人，可向辦公室反映PVH集團違反正常市場交易原則，針對涉疆產品，採取歧視性措施等情况，並應提供相關證據。

美國自2021年起以強迫勞動的疑慮為由，禁止進口來自新疆的產品。PVH曾發聲明，提到對新疆有關強迫勞動報道不安，將與所有涉及使用新疆棉花的工廠或紡織廠斷絕關係。PVH集團官網目前置放一項「新疆維吾爾自治區全球合規聲明」，表示該集團遵守開展業務所在地區法律法規，包括美國政府有關新疆的政策。

商務部強調，中國一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則、違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體毋須擔心。