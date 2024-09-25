王毅籲大國作表率 做世界團結推進器

王毅發表題為《把握共同命運 共創美好未來》的致辭，闡述要建設和平安寧、發展繁榮、公道正義、更加美好未來等四點中方主張。他指出，片面追求贏者通吃，執迷打造「小院高牆」，只會禁錮自己、割裂世界；要抵制恃強凌弱的叢林法則，反對單邊制裁等霸權行徑，維護發展中國家正當權益。王毅提到，中國支持聯合國在人工智能治理中發揮主渠道作用，將提出「人工智能能力建設普惠計劃」。

同日，王毅還分別會見了印尼對華合作牽頭人盧胡特以及黎巴嫩、委內瑞拉、巴拿馬、埃塞俄比亞、匈牙利外長和日本外相。

王毅對盧胡特說，明年是萬隆會議70周年，中方願配合印尼舉辦好紀念活動，促進「全球南方」的團結合作。與埃塞俄比亞外長塔耶會晤時，王毅稱作為發展中大國和「全球南方」重要成員，中國和埃塞都有着不畏強權、堅守正義的風骨，要繼續加強在國際地區事務中的協調配合，為世界和平發展做出更大貢獻。