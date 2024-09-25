核水新增監測 上川：視中方恢復水產進口進展

王毅：應說到做到 勿節外生枝

共同社報道，上川陽子表示，對「核處理水」排海的新增監測，這件事取決於中方恢復日本水產品進口給不給得出「看得見的進展」；王毅提醒稱「日本既然同意接受長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到」。新華社報道時，還引述王毅強調「不要節外生枝」。

日本環境相伊藤信太郎昨在記者會上，關於增強國際原子能機構（IAEA）框架下的監測體系、同意中國等參與國取樣的日本政府方針，強調前提是日本的國家主權、IAEA的獨立性和權威受到尊重。

中國反對日本去年8月啟動的核污水排海，全面暫停進口日本水產品。日本經濟產業相齋藤健昨在記者會上表示，要求中國立即撤銷進口限制的立場不變；為了增強監測的早日實施，將與IAEA攜手合作。

中國外交部發言人毛寧20日表示，中日雙方就福島核污水排海達成共識文件，並不意味着中方立即全面恢復日本水產品進口；中方將在有效參與相關監測活動、實施獨立取樣並確認結果後，基於科學證據着手調整有關措施；在中方提出的要求得到充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。