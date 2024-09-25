中日外長會晤 上川陽子關切深圳日童遇害案 王毅籲日冷靜看待偶發個案免政治化

這是繼前天外交部副部長孫衛東在北京會見訪華的日本外務副大臣柘植芳文後，中日最高層外交官就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。王毅強調，希望日方同中方相向而行，把握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落到實處，推動中日關係健康穩定發展。

共同社報道，上川在會議伊始就深圳日籍男童遇襲案表示，「發生了嚴重打擊作為日中關係基礎的國民交流的大事」。她要求中方向日方給出明確說明、防止重演、早日查明包括疑犯動機在內的事實真相並作出嚴正處罰。

上川陽子還認為，中國的社交平台上「毫無根據、性質惡劣的反日帖子」直接發展成了威脅兒童安全的事態。她表示「絕對無法容許」，要求盡快取締處理。共同社稱，雙方一致同意通過外交渠道繼續展開磋商。王毅表示這是中方也不願看到的偶發性個案，表示將依法調查處理，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全。

外交部：有人炒作反日「安全風險」

新華社引述王毅回應時還提到，日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。在昨日的外交部例行記者會上，有日本媒體要求外交部發言人詳細說明王毅提及的「避免政治化和擴大化」為何意。

外交部發言人林劍表示，中方注意到日本國內有人把這宗個案同中國社交網絡上所謂「反日」言論相關聯，放大炒作所謂「安全風險」，這種言論明顯不符合事實。林劍再次強調，在中國沒有所謂「仇日教育」；在案件發生後，不少深圳民眾獻花悼念的自發行動表明了反對暴力、祈願中日兩國人民世代友好的意願。「我們主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好地面向未來。」

晤大連書記 日大使促加強日人校安全

另邊廂，日本駐華大使金杉憲治昨到訪遼寧省大連市，與市委書記熊茂平會談。鑑於在深圳市發生的日籍男童遇襲身亡案，金杉憲治要求加強大連日本人學校的安全措施。熊茂平表示會注意日方的擔憂，指出讓包括日僑在內的市民安全放心極其重要。

中國駐日使館昨發文提醒近期有計劃到日本旅遊的中國公民，以及在日僑民提高防範意識、注意出行安全，遠離遊行示威集會，若遇糾紛應理性表達訴求。

中日民間相互不滿情况，燒及在日台僑學校。大阪中華學校昨通知家長，20日接獲威脅傷害學童的電子郵件，呼籲提高警覺但不要過度恐慌。同為台灣經營的東京中華學校通知放學後立即回家，避免在外逗留。

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