闖華領海 日護衛艦長遭撤職

日稱嚴重錯誤 非官式通報中國

據報道，日方已經通過「非官方渠道」向中國通報了此事，並稱此次事件「是一個嚴重錯誤」。日本政府就這一事件編寫了一份報告，但鑑於該報告涉及自衛隊的行動，不打算公布該文件。

此次被撤職的「涼月」號艦長在今年5月上任，7月4日清晨，「涼月」號在距離浙江省海岸12海里以內的中國領海航行了約20分鐘。浙江海事局7月2日曾發布航行警告，表示7月3日至5日相關東海海域有軍事任務，禁止駛入。當時日方稱「涼月」號在監視中國艦艇進行的導彈演習，被中方要求駛離領海時，「涼月」號未有理會警告。

艦長不知入禁區 信息傳遞有缺陷

當海上自衛隊的一個基地在發現「涼月」號進入中國領海後進行詢問時，「涼月」號一名指揮官級別的男性軍官回答說，不知道該艦已駛入禁區。消息人士稱，事件發生後進行的調查還顯示，在該護衛艦進入中國領海時，其他值班船員在傳遞信息方面存在缺陷。

這名艦長後來因玩忽職守於7月就被解除艦長職務。海自還在考慮對其他幾名船員訓誡，因為他們沒有全面檢查航海儀器、保持警戒並向艦長報告。

這是日本海上自衛隊自1954年成立以來，日方軍艦首次無通知中方就進入中國領海。「涼月」號事件發生後，日方曾一度辯稱其軍艦進入中國領海是「符合聯合國海洋法公約」規定的，是「無害通過」。

中國外交部當時回應查詢時說，在事件發生後，曾就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉；日方就此作出了說明，稱是技術性失誤，中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。