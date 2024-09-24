明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

闖華領海 日護衛艦長遭撤職

【明報專訊】日本「涼月」號護衛艦今年7月4日監視在東海進行導彈演習的解放軍艦，其間駛入浙江省附近中國領海，引起中方強烈不滿。共同社昨援引日本外交人士報道，「涼月」號艦長已因玩忽職守被日本海上自衛隊撤職，海自正考慮對其他幾名船員訓誡。

日稱嚴重錯誤 非官式通報中國

據報道，日方已經通過「非官方渠道」向中國通報了此事，並稱此次事件「是一個嚴重錯誤」。日本政府就這一事件編寫了一份報告，但鑑於該報告涉及自衛隊的行動，不打算公布該文件。

此次被撤職的「涼月」號艦長在今年5月上任，7月4日清晨，「涼月」號在距離浙江省海岸12海里以內的中國領海航行了約20分鐘。浙江海事局7月2日曾發布航行警告，表示7月3日至5日相關東海海域有軍事任務，禁止駛入。當時日方稱「涼月」號在監視中國艦艇進行的導彈演習，被中方要求駛離領海時，「涼月」號未有理會警告。

艦長不知入禁區 信息傳遞有缺陷

當海上自衛隊的一個基地在發現「涼月」號進入中國領海後進行詢問時，「涼月」號一名指揮官級別的男性軍官回答說，不知道該艦已駛入禁區。消息人士稱，事件發生後進行的調查還顯示，在該護衛艦進入中國領海時，其他值班船員在傳遞信息方面存在缺陷。

這名艦長後來因玩忽職守於7月就被解除艦長職務。海自還在考慮對其他幾名船員訓誡，因為他們沒有全面檢查航海儀器、保持警戒並向艦長報告。

這是日本海上自衛隊自1954年成立以來，日方軍艦首次無通知中方就進入中國領海。「涼月」號事件發生後，日方曾一度辯稱其軍艦進入中國領海是「符合聯合國海洋法公約」規定的，是「無害通過」。

中國外交部當時回應查詢時說，在事件發生後，曾就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉；日方就此作出了說明，稱是技術性失誤，中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。

上 / 下一篇新聞