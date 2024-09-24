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日副外相晤孫衛東 要求嚴打反日言論

【明報專訊】專程為深圳日籍男童遇害案訪華的日本外務省副大臣柘植芳文會晤，昨與中國副外長孫衛東舉行會談，柘植芳文強烈要求中方查清事實，包括事件背後的動機，以及確保日本國民安全的具體措施；他也呼籲中方嚴厲打擊網絡上無端惡意反日的帖子，包括與日本學校有關的帖子，防止再次發生類似案件。

共同社報道，孫衛東稱該案件令人震驚，表示遺憾痛心，強調會保障涵日本人在內的所有外國公民安全。柘植指日中兩國政府應採取對策，如日本駐外公館與設有日本人學校的中國各地警方交換信息、依學生上下學方式採取安全對策等。

中國外交部發言人林劍在記者會上回應日方要求管控反日言論一事，稱「在中國沒有所謂『仇日教育』」，中國主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛和平，面向未來。林劍說，孫衛東和柘植芳文肯定彼此為妥善、冷靜處理這一不幸事件所做努力，同意保持溝通，「避免偶發個案影響兩國關係」。

林劍：無仇日教育 以史為鑑重和平

日本外相上川洋子透露，將在聯合國大會於美國紐約召開期間與中國外長王毅會晤，她將針對深圳發生的案件，「強烈要求中方說明案件情況並確保日僑安全」。上川表示，為加強中國國內的日本人學校的保安體系，將緊急動用約4300萬日元（約233萬港元）外務省預算。

相關字詞﹕日本人學校 王毅 外交部 中日關係

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