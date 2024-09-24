明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

稱殺日童小事 川副縣長涉仇日遭查 遭同群組網友反駁 辯稱「我們的紀律就是殺日本人」

【明報專訊】深圳市日本人學校日籍男童「9·18」遇襲身亡案，引發國人「仇日」情緒討論，網傳四川一公職人員公開宣揚「殺個小孩多大事兒」、「我們的紀律就是殺日本人」等言論引起廣泛爭議。四川省農業農村廳工作人員昨（23日）確認涉事的公職人員是在四川甘孜州新龍縣掛職的副縣長黃如一，表示有關部門已知曉此事並根據領導批示在全力辦理。

深圳市日本人學校日籍男童遇襲身亡後，校方收到一千多份悼念花束。送花的基本都是內地民眾，表示哀悼之意的人也絡繹不絕。不過，在不少民眾譴責暴力的同時，網絡上也傳出不同聲音。其中，較為典型的是一個微信名稱為「黃如一」的網民，他在一微信群的聊天中，發表「殺個小孩多大事兒」等言論。在被同一微信群的網友指出有關言論不妥後，「黃如一」辯稱：「沒濫殺無辜，殺的小日本子。」、「我們的紀律就是殺日本人。」

百人書友群截圖傳開

黃遭駁斥後退群

有關微信截圖在網絡流傳後，不少網民批評「黃如一」散布仇恨日本的言論。據自媒體「雞蛋bot」引述知情人士稱，網傳微信群聊紀錄屬實，涉事群聊是在一個百人大群，主要為出版、傳媒等行業的書友群。有關言論遭到群友駁斥後，黃如一已退出該微信群。

省農村中心副主任 於縣掛職

著《鐵血強宋》通俗史作

據公開資料，現任四川省農村能源發展中心副主任的名字剛好是「黃如一」，現在於甘孜州新龍縣「掛職」，擔任縣委常委、副縣長。內地「掛職」機制，是委派公務員到其他單位擔任相應職務進行培養鍛煉。

鳳凰網昨就此事致電四川省農業農村廳，工作人員確認網路流傳聊天截圖中的「黃如一」就是四川省農村能源發展中心副主任黃如一。工作人員表示：「已經關注到此事，相關領導已經作出批示，這個事情我們也正在全力準備全力辦理中。」另外，黃如一掛職的甘孜州，有政府辦工作人員表示，已將情况上報。

公開資料顯示，於1983年出生的黃如一是重慶人，先後就讀於重慶大學、四川大學，2004年進入四川省農村能源辦公室工作，2021年任省農村能源發展中心副主任，同年掛職甘孜州新龍縣委常委、副縣長。黃如一還從事通俗歷史寫作，出版有《鐵血強宋》、《釣魚城保衛戰》等歷史題材著作。

外交部：多人悼念冀中日友好

另外，在昨例行記者會上，針對社交網絡上「反日」言論問題，外交部發言人林劍表示，在中國沒有所謂「仇日教育」（見另稿）。

林劍稱，深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，祈願中日兩國人民世代友好。中國民眾的自發悼念行為，反映中國廣大民眾最樸素的情感，反映了對生命的尊重。中華文明講求仁愛、守誠信、崇正義、尚和合，具有突出的包容性與和平性。「我們將一如既往對外國友人以禮相待，以誠相待，一視同仁，全力保障所有外國公民在華人身財產安全。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕微信 日本人學校 仇日 中日關係 仇恨

上 / 下一篇新聞