稱殺日童小事 川副縣長涉仇日遭查 遭同群組網友反駁 辯稱「我們的紀律就是殺日本人」

深圳市日本人學校日籍男童遇襲身亡後，校方收到一千多份悼念花束。送花的基本都是內地民眾，表示哀悼之意的人也絡繹不絕。不過，在不少民眾譴責暴力的同時，網絡上也傳出不同聲音。其中，較為典型的是一個微信名稱為「黃如一」的網民，他在一微信群的聊天中，發表「殺個小孩多大事兒」等言論。在被同一微信群的網友指出有關言論不妥後，「黃如一」辯稱：「沒濫殺無辜，殺的小日本子。」、「我們的紀律就是殺日本人。」

百人書友群截圖傳開

黃遭駁斥後退群

有關微信截圖在網絡流傳後，不少網民批評「黃如一」散布仇恨日本的言論。據自媒體「雞蛋bot」引述知情人士稱，網傳微信群聊紀錄屬實，涉事群聊是在一個百人大群，主要為出版、傳媒等行業的書友群。有關言論遭到群友駁斥後，黃如一已退出該微信群。

省農村中心副主任 於縣掛職

著《鐵血強宋》通俗史作

據公開資料，現任四川省農村能源發展中心副主任的名字剛好是「黃如一」，現在於甘孜州新龍縣「掛職」，擔任縣委常委、副縣長。內地「掛職」機制，是委派公務員到其他單位擔任相應職務進行培養鍛煉。

鳳凰網昨就此事致電四川省農業農村廳，工作人員確認網路流傳聊天截圖中的「黃如一」就是四川省農村能源發展中心副主任黃如一。工作人員表示：「已經關注到此事，相關領導已經作出批示，這個事情我們也正在全力準備全力辦理中。」另外，黃如一掛職的甘孜州，有政府辦工作人員表示，已將情况上報。

公開資料顯示，於1983年出生的黃如一是重慶人，先後就讀於重慶大學、四川大學，2004年進入四川省農村能源辦公室工作，2021年任省農村能源發展中心副主任，同年掛職甘孜州新龍縣委常委、副縣長。黃如一還從事通俗歷史寫作，出版有《鐵血強宋》、《釣魚城保衛戰》等歷史題材著作。

外交部：多人悼念冀中日友好

另外，在昨例行記者會上，針對社交網絡上「反日」言論問題，外交部發言人林劍表示，在中國沒有所謂「仇日教育」（見另稿）。

林劍稱，深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，祈願中日兩國人民世代友好。中國民眾的自發悼念行為，反映中國廣大民眾最樸素的情感，反映了對生命的尊重。中華文明講求仁愛、守誠信、崇正義、尚和合，具有突出的包容性與和平性。「我們將一如既往對外國友人以禮相待，以誠相待，一視同仁，全力保障所有外國公民在華人身財產安全。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676