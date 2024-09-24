陸起底台獨網軍查3台兵 被點名組織回應「認真嗎？」

「匿名者64」隨後在社交平台X發布大笑動圖配以字幕「ARE YOU SERIOUS？（你是認真的嗎？）」回應。

國安部：試營造陸網安極脆弱假象 倡網民及時舉報反動宣傳

國安部文章稱，「匿名者64」試圖營造出大陸網絡安全防護極為脆弱的假象，其展示的所謂「戰果」存在「大量注水、誇大其詞」；被攻擊的網站大多是山寨版的假官方網站，或長期無人關注的「殭屍」網站，又批評該組織改圖造假。

國安機關調查確認，「匿名者64」組織並非普通黑客，而是「由台獨勢力豢養的一支網軍」。文章點名台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心，稱其專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰，2023年6月起註冊社交媒體帳號，實施網絡攻擊和反宣破壞活動。已鎖定實施相關網絡攻擊活動的台灣人員身分，包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸；但未進一步介紹3人身分。

國安部提醒互聯網影音系統、門戶網站相關責任方加强網絡安全，嚴防網絡攻擊，倡議廣大網民不信謠、不傳謠，發現網絡攻擊或反動宣傳破壞活動後應及時向當局舉報。

匿名者64稱侵多個陸港澳戶外熒幕

據X顯示，「匿名者64」（Anonymous64）帳號於去年6月創立，迄今發布72則帖文，主要為六四事件、大陸人權狀况、醜化中共領導人等內容圖文影片。「匿名者64」8月宣稱入侵多個大陸網站，貼上「反動宣傳」內容，這些網站包括澳門《蓮花時報》、香港「中國聯合通訊社」，以及中國政法大學 、國防科技大學 、東北大學等40間高校的網絡論壇。上述遭入侵網站有部分目前處於無法訪問的狀態。

「匿名者64」6月宣稱篡改多個大陸網站，包括政府機關、醫院、學校的官網。該組織還多次自稱控制多個戶外廣告熒幕，地點遍布全國各地，還包括香港灣仔、油尖旺、觀塘等多區。