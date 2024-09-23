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睽違5年迎陸客 金門盼兩岸旅遊復常

【明報專訊】因疫情睽違近5年的大陸廈門旅遊首發團昨上午搭乘「小三通」抵達金門，金門縣府特別安排迎賓儀式，歡迎首發團22名旅客，他們將展開為期兩天一夜的金門之旅，金門當局期待推動兩岸旅遊良性發展。

這是大陸方面決定恢復福建居民赴金門旅遊後的首發團。《聯合報》報道，金門觀光處長許績鑫表示，不只團客，還有陸客自由行部分，已確定是周三（25日）成行，屆時會有29人抵金門。報道指，大陸方面持續送件，金門縣政府也會關注送件進度，希望順利。

許績鑫又表示，期待兩岸互動能藉首發團變得更順利，並能常態發展。旅遊業者亦期待及樂見兩岸旅遊市場進一步擴大。

廈門旅遊協會踩線團上周五（20日）離開金門，陸客廈門首發團昨上午10點多抵達金門，許績鑫代表縣長陳福海到場歡迎，陸客見岸邊紅布條、舞獅與大鼓表演，紛紛留步拍照，但對媒體採訪詢問，皆未有回應。

首發團此次行程由旅行社規劃，走訪金門重要特產點、景點。許績鑫提到，金門的台灣風情一直對大陸有吸引力，希望他們到來可刺激金門經濟。

廈門首發團抵金後，首站前往水頭聚落，將前往陳景蘭洋樓、南石滬公園、明遺老街、模範街等景點，並於今天下午經「小三通」回程。

金門縣觀光處發布的新聞稿表示，「期待首發團團員能從金門帶着滿滿回憶回到廈門，將金門的美好告知親友，帶動更多陸客來金旅遊，促進金門觀光及在地產業蓬勃發展。」

立委促撤「禁團令」 信各省續開放

金門籍立委陳玉珍昨表示，開放大陸團客，會有很多金門業者受益。她同時呼籲民進黨當局盡早解除台灣民眾赴大陸旅遊的「禁團令」。陳玉珍稱，只要陸客赴金門的行程愈走愈順，相信除了福建，大陸下階段還會開放各省到金門旅遊。

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