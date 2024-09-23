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在京中斷講座批「低頭族」 美攝影家掀手機依賴反思

【明報專訊】美國攝影家肖爾（Stephen Shore）上周四（19日）在北京的中央美術學院演講時，因台下許多聽眾低頭看手機，肖爾中斷演講離開現場引發熱議，觀演禮儀近日成為討論焦點。內地媒體報道稱「成年人被困在手機裏」，手機已成為日常生活無法擺脫的必需品，大部分人做不到一小時不碰手機。有網民指，聽眾專注玩手機或是誤會，不少人低頭看手機其實是在記筆記。

肖爾：無法集中聽講 如何關注生活？

綜合「紅星新聞」等內地媒體報道，肖爾到中央美術學院美術館學術報告廳舉行講座，題為「轉變我人生的5次經歷以及它們如何促使我成為一名藝術家」。肖爾在演講表示，在場有很多人從頭到尾都在看手機，反問聽眾若特意來聽講座都無法集中注意，又如何關注日常生活細節，隨即宣布演講結束並走下講台。

主持人表示，肖爾的講座傳遞最重要的信息就是「集中精力！」中央美術學院美術館職員表示，就部分聽眾一直低頭看手機令演講者中斷講座，將向領導反映，倡導觀眾注意禮儀。有網民表示，肖爾誤會觀衆，當時很多人看手機是在做筆記。講座協辦方職員表示，會和肖爾溝通，盡可能讓他理解狀况。

事件引發對手機依賴的反思。杭州《都市快報》報道，在深圳從事財務工作的王女士表示，手機已滲透生活各方面，除了睡覺機不離手。杭州的張先生表示，要時刻去看與工作有關的重要信息，工作將他與手機「綁定在一起」，甚至不能10分鐘不看。

有指觀眾做筆記 協辦方：會反映

就觀演禮儀方面，「紅星新聞」刊發評論文章稱，在開會、上課等場合「集體低頭看手機已經成為一種普遍現象」，對手機的高依賴度令人擔憂，究竟該如何處理人和手機的關係值得深思。另有不同意見，有評論認為講座上人人低頭看手機，關鍵在於高校講座的嘉賓並未考慮學生需求，學生對演講內容不感興趣但為完成學業要求而出席；有部分高校講座，很多學生非自願參加，充當聽眾但沒興趣聽，玩手機消磨時間幾乎成為必然。

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