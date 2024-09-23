路透：美聯網自動車 擬禁用華軟硬件

【明報專訊】外媒引述消息人士稱，出於國家安全考慮，美國商務部今（23日）將公布禁止美國的聯網和自動駕駛汽車使用中國軟件和硬件的擬議規則。禁令還將擴展至美國其他對手，包括俄羅斯。
倡軟件2027禁 硬件最快2029
路透社引述消息指，美國商務部最快周一提出擬議規則，禁止裝載中國通訊和自動駕駛軟硬件的汽車進口美國及銷售，禁止裝軟件和硬件的建議生效日期分別是2027年及最快2029年，建議設30天公眾諮詢期。
彭博社隨後跟進報道此消息，並預告白宮國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）周一將在汽車城底特律就拜登政府「加強美國汽車工業」所做的努力發表講話。
拜登政府對中國企業蒐集美國駕駛員和基礎設施的數據，以及外國對聯網車輛和導航系統的潛在操控表示嚴重關切。近幾個月來，美國商務部一直在與行業專家開會，希望着手解決智能汽車衍生的安全問題。美國大多數新生產的汽車都屬於「聯網」車型，具備車載網絡硬件，能夠連接互聯網並與內部和外部設備共享數據。
報道指，前述禁令標誌着美國對中國汽車、軟件和零部件限制的重大升級。拜登政府本月13日確定大幅度上調中國產品的進口關稅，包括將電動汽車關稅提高至100%。