路透：美聯網自動車 擬禁用華軟硬件

倡軟件2027禁 硬件最快2029

路透社引述消息指，美國商務部最快周一提出擬議規則，禁止裝載中國通訊和自動駕駛軟硬件的汽車進口美國及銷售，禁止裝軟件和硬件的建議生效日期分別是2027年及最快2029年，建議設30天公眾諮詢期。

彭博社隨後跟進報道此消息，並預告白宮國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）周一將在汽車城底特律就拜登政府「加強美國汽車工業」所做的努力發表講話。

拜登政府對中國企業蒐集美國駕駛員和基礎設施的數據，以及外國對聯網車輛和導航系統的潛在操控表示嚴重關切。近幾個月來，美國商務部一直在與行業專家開會，希望着手解決智能汽車衍生的安全問題。美國大多數新生產的汽車都屬於「聯網」車型，具備車載網絡硬件，能夠連接互聯網並與內部和外部設備共享數據。

報道指，前述禁令標誌着美國對中國汽車、軟件和零部件限制的重大升級。拜登政府本月13日確定大幅度上調中國產品的進口關稅，包括將電動汽車關稅提高至100%。