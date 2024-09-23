台美無人機擬合作 盼供應鏈脫陸 台國防部研軍用機 建「不對稱戰力」

美官員率26廠商抵台 洽3天

台國防部軍事新聞通訊社上月中曾發布影片，顯示官兵透過手提電腦及搖桿遠距操作無人機，並在四軸無人機上方纏繞長方形物體，機體下掛圓形、圓柱體物件，無人機撞上廢棄車輛、小艇，引發爆炸破壞目標。不過目前此無人機仍在試驗階段，尚未成為台軍服役武器。

台國防部昨發文進一步表示，此為「第一人稱視角（FPV）無人機」，目前正由軍備局建立多功能無人機系統的研製方案。另外台方對內採購的「微型無人機」，共6個型號3422架；同時籌購兩個型號976架攻擊無人機導彈系統，藉此提升精準打擊及反裝甲能力，以達成摧毁「視距外高價值目標」的任務。

據英國《金融時報》報道，中國無人機產業規模在全球舉足輕重，台美雙方就建立無人機供應鏈展開的產業合作交流，是西方「去風險」計劃的一環。台美準備推動無人機廠商合作，26間美國無人機系統或反無人機系統的製造商高階主管，以及美國商務部、國防部防務創新單位官員，還有國防部微電子研究與工程部門主管謝諾伊（Dev Shenoy）等訪問團昨日抵台。

台：入美供應鏈 助台軍火外銷

訪團預計與台灣無人機產業人士、負責武器採購和研發的台國防部官員，以及其他研究人員和工程師舉行為期3天的會議，重點之一是讓美企尋找中國大陸以外的零件供應商或製造合作伙伴。台國防部長顧立雄表示，美國的計劃「讓我們有機會成為其供應鏈的一環，並聯手製造」。他也提到，美國十分重視從供應鏈排除中國大陸，無人機又有軍民兩用特性，故許多其他伙伴不得不整合供應鏈。

此次訪台的美企包括生產彈簧刀（Switchblade）自殺無人機的空境公司（AeroVironment），台灣正着手採購700多架該型號無人機。其他訪團成員包括反無人機系統供應商Dedrone，以及宣布將大舉進軍台灣市場的武器承包商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）。顧立雄指出，融入美國供應鏈有助台灣克服自身國際地位造成台企難以出口防衛產品的困境。

台灣商用無人機公司以製造較小型飛行器為主。俄羅斯2022年揮軍烏克蘭後，台灣政府開始致力扶持無人機產業，盼推動該產業「軍用商規」發展。

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