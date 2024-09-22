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風災半月停水停電 文昌村民中秋過不一樣公期

【明報專訊】剛過去的中秋節，海南省文昌市受颱風「摩羯」摧毁的村莊，過了一個不一樣的節日，有村莊堅持祭拜公祖和神明，試圖在民俗的儀式感中尋找重建的信念。部分村莊在風災半月後，迄今仍然沒水沒電。

《南方周末》報道，「摩羯」9月6日登陸的文昌市翁田鎮遭遇重創，居民稱2014年受超強颱風「威馬遜」吹襲後，為了防颱風，村民開始建平層房、小別墅。但有些人仍堅持傳統重建瓦房，最後大多在「摩羯」中受損。

每逢中秋前後，海南島都要舉辦公期，是海南人為祭祀公祖、神靈的生日而舉行的神期節日。公期已有1300多年歷史，是島上重要的地方文化習俗活動。

中秋當日，在翁田鎮龍頭村，早上神殿前鞭炮聲噼哩啪啦，與往年不同的是多了一台發電機轟隆隆響。按照當地風俗，村民要拎着肉食祭拜先祖。惟因停水停電，不好儲備，只能在中秋這天凌晨起牀殺雞、打井水，透過石油氣爐或用柴火烹煮。

距離龍頭村10公里的西排莨村也在舉辦公期，當地居民稱，海南時常經歷颱風暴雨，他們透過拜神這種祭祀活動祈福禳災，祈願神靈保佑，「就希望順風順雨，躲過自然災害」。

有村「稀巴爛」 沒心情辦酒席

今年還有不少村莊，因神殿被吹塌，或沒有條件發電，臨時選擇不辦公期。在翁田鎮桃李村，全村70多戶人家，一半住在瓦房，或被吹倒，或被掀頂。祠堂的三面牆以及頂部被風刮塌。村幹部原本在颱風前3個月，已籌備舉辦公期，結果被一場颱風涼了心。「沒水沒電，村已經被打得稀巴爛了，請親戚朋友過來，沒有辦法辦酒席，也沒有這個心情」，副村長徐國文說道。

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