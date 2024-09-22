日童遇害惹民間「仇日」問題關注 快手封「煽動中日對立」90帳號

快手發布公告，稱近日平台在巡查中發現，「有個別用戶發布無中生有的不實有害資訊，蹭熱炒作，煽動中日對立」，嚴重破壞網絡生態環境，平台根據規則予以堅決打擊，對此類違規內容予以清理並對違規用戶採取禁言、禁評、封禁帳號等處置，共處置相關違規帳號90餘個。快手表示，將開展專項巡查，持續治理相關違規行為；歡迎網民監督舉報，積極提供違法違規線索。

有自媒體前日發文指出，快手平台上有近300個宣揚「拆除日本人學校」的短片，累計點讚量超過200萬次。有的短片更實拍日本人學校內部環境及學生上課畫面，配以詭異音樂，渲染陰暗氛圍。評論區留言亦大多對外籍子女學校持負面態度。

300短片宣揚「拆日人學校」

在深圳日本人學校就讀的10歲日籍男童9月18日遇害，網上20日流傳一封自稱是遇害男童父親的公開信，署名「小山純平」，並以「航平」稱呼遇害男童。內容透露妻子是中國人，曾在日本生活近10年，他本人從事中日貿易工作。他稱其家庭不會憎恨中國，同樣也不會憎恨日本，不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人罪行破壞兩國的關係，唯一希望這樣的悲劇不再重演。

目前深圳警方仍未通報44歲鍾姓疑犯的犯案動機，只稱他有破壞公用電訊設施、造謠的案底，未有詳情。外界關注鍾某是否針對日本人犯案，外交部發言人毛寧前日在記者會也被連番追問，她僅以「不掌握有關信息」、「要等待調查的結果」等回應。

今年6月蘇州日本人學校校車的中國職員胡友平阻止兇徒襲擊一對日本人母子時被斬死，當時網上也充斥針對各地日本人學校和「仇日」言論，網易、抖音都發公告強調嚴厲整治封禁。