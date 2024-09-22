中馬元首「榴槤外交」 貓山王黑刺贈習

易卜拉欣：中馬有難同當有福共享

易卜拉欣此訪是應習近平邀請，亦是大馬國家元首10年來首次對中國國事訪問。彭博報道，易卜拉欣計劃就造價數十億美元、連接大馬首都吉隆坡與鄰國新加坡的隆新高鐵項目，向中國國企尋求投資。易卜拉欣昨日前往中國商用飛機公司（COMAC）在北京的飛機技術研究中心，了解中國最新航空技術發展。

習近平與易卜拉欣會談時指出，中方願同馬方加強發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，共同實施好「兩國雙園」、東海岸鐵路等重點項目。易卜拉欣表示願同中方深化經貿投資、基礎設施、互聯互通、文化教育等領域合作，並為維護南海和平穩定作出建設性貢獻；他向習贈送兩箱A級品質的貓山王和黑刺榴槤。

據星洲網報道，倪可敏受訪時形容這一次榴槤外交非常成功，他轉述習近平當時說，貓山王已經是享譽國際，黑刺更是難能可貴，兩者都是榴槤中的極品，他回去一定好好嘗嘗。今年6月，馬來西亞獲允許向中國出口新鮮榴槤，在這之前，馬國只允許向中國出口帶殼冷凍榴槤。

倪可敏還透露，中國國務院總理李強會見易卜拉欣時表示，希望除了榴槤，馬國能有更多農產品包括棕油以及其他新鮮水果擴大規格進入中國市場。

易卜拉欣也當面邀請習近平訪問馬國，倪可敏說，習近平已答應明年訪馬。大馬學者分析指出，馬國國家元首本身與中國關係一直非常好，從元首表態願維護南海和平穩定，以及兩國高層互訪頻繁等因素判斷，馬中不出意料將進一步深化經貿與基建合作。