美擬批44億對台軍援 歷來最大

報道引述多名國會幕僚及一名美國官員指出，拜登政府將使用最快速方法對台提供軍事援助，也就是直接運交美軍庫存，這項計劃已經獲得五角大樓批准，目前只待總統簽署。同時，五角大樓還在擬定對台第三批援助，計劃在拜登政府明年1月任期結束前完成。

美國官員表示，這項安全援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空導彈和多領域態勢感知提供經費，品項還將包括無人機。美國政府對此低調處理，只表示根據長期政策，美國有權支持台灣自衛。台灣駐美代表處也不予置評，只說台灣將持續強化防衛能力，並與美國密切合作，積極維護台海和印太地區的和平、穩定及繁榮。

中央社引述台灣戰略專家蘇紫雲指，反裝甲導彈除了可以對付戰甲車，也讓陸軍部隊能擊毀意圖登陸的登陸艇，防空導彈則能夠應對解放軍直升機機降部隊、無人機。

美國去年7月運交價值3.45億美元的現有庫存武器裝備給台灣，但被揭「不堪使用」，包括潮濕發霉的防彈衣、1983年生產的過期彈藥等，引發島內批評。