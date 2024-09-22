大學研究生超本科生 「倒掛」惹學歷貶值擔憂

蘭州大學近日發文稱，近年該校研究生招生規模逐年擴大，今年在校研究生總量，首次超過本科生總量。校方指，近三年持續優化學科專業調整，新增了能源動力、生物安全等一批博士點、碩士點，對標國家需求新增的專業的研究生，成為了生源擴大的重要組成。未來將進一步瞄準國家戰略，優化學科專業佈局。

校方並稱，綜合性、研究型大學研究生總量超過本科生，「是建設高水平研究型大學的重要一步」。

國家鼓勵擴招研究生推動創新

專家：不應盲目追求

事實上，不僅是蘭州大學，北京大學、清華大學、中國科技大學、復旦大學等高校都有同樣情况。這在中國985、211高校（一流水準、重點建設的名校）中極為普遍。據《經濟觀察報》統計數據，39間985大學的2024年研究生和本科生的招生人數中，僅有少數幾所院校的研究生數量，沒超過本科生數量。

中國教育部在2020年3月提出擴大研究生招生規模。這與當前教育改革方向——鼓勵發展研究型大學有關。教育部去年一份文件指出，以國家重大戰略、關鍵領域和社會重大需求為重點，推動學術創新型人才和實踐創新型人才培養，進一步提升專業學位研究生比例，到「十四五」末，大幅增加博士專業學位研究生招生數量。

中國教育在線總編輯陳志文表示，這一決策與當下中國面臨的險惡發展環境直接相關，是解決以高水平科技自立自強、支撐高質量發展的關鍵。

不過，在失業率高的大環境下，人力資源市場上一些以前只需本科生的崗位，現在也要求研究生學歷。21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，如果不能保障研究生培養質量，其規模超出社會對研究生人才的需求，必然出現學歷貶值、「高學歷低就業」問題，甚至加劇「考研高考化」。即本科院校圍繞考研教學，非考研科目教學邊緣化。

他稱，名校本研「倒掛」情况從辦學定位看是合理的，但大部分地方本科院校，不應盲目追求擴大研究生教育規模。