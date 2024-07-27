馮驥：AI時代遊戲需賦人的獨特價值 《悟空》之父堅持「慢工出細活」 文化創作避教條化

明報記者 王佩凡

AI技術拉平水平 更需磨練技藝

由遊戲科學開發的國產遊戲大作《悟空》8月20日上線，旋即引發現象級熱潮。數據分析預估頭一個月《悟空》銷量破2000萬份，累計收入達68億元人民幣。就在上線滿月之際，遊戲科學創辦人兼CEO馮驥參加北京文化論壇文化潮流沙龍，分享創作理念。「慢工出細活」，馮驥說，要想跳出千篇一律，只有花時間加入個人風格和雕琢，才能在技術帶來的衝擊中，脫穎而出。

在談論AI技術提供的便利時，馮驥表示，AIGC（生成式人工智能）一鍵就可以出來很精美的東西，甚至可以取代九成的翻譯工作，完成本地化內容，「甚至已經可以滿足絕大部分用戶的需要」。他話鋒一轉指出，但也正是因為技術讓一些事情變廉價、變快，會拉平大家的水平，「看上去所有人不分積累的差距，都站在同一起跑線上」。這時想把事情做好，更需要慢工出細活的精神。

「從我們做產品的經驗來看，所有能夠城市化、算法化，以及AI生成內容化出來的東西，它的個性、它飽含的情感，相對會平庸。」馮驥說，也許在技術變強的時代，大家可以很高效地做事情；但仍然要耐心，要用更長的時間，去思考哪些部分是技術取代不了，是人的獨特價值可以賦予產品的。他稱，也許未來技術會更高，也許它更需要人投入得更久；但在這個過程中，磨練的技藝不會流失。

用三四年跑全國掃描場景

重新演繹「陝北說書」受肯定

現年42歲的馮驥，2004年在華中科技大學畢業時，因沉迷遊戲《魔獸世界》放棄考研究生，花光錢玩遊戲，甚至最後要向同學借錢生活，為了生計只好進入遊戲公司工作。2007年馮驥撰文批判遊戲背後的資本，把遊戲玩家當成羔羊。2008年馮驥加入騰訊，2014年因理念不合離職創辦「深圳市遊科互動科技有限公司」。幾年後，2018年2月馮驥決定重拾公司初心，埋頭做一款單機動作遊戲，最終《悟空》面世。

《悟空》6年半的創作過程充滿各種艱辛，馮驥前日就談到遊戲引擎場景的資產庫。在此之前的資料庫並不是完全來自中國的內容，團隊自建了一個掃描團隊，用三四年的時間，跑了全國上百地區，不間斷地掃描中國的建築，也掃描了中國不同的地貌、山川、岩石、文玩，甚至地表。

遊戲第二章節的黃風嶺關卡讓許多玩家難忘，馮驥着重分享創作上的文化範疇。他說，在設計之初，遊戲主美術楊奇便設計了一個拿着三弦的角色。音樂負責人說，想試一試陝北說書的方式，團隊便找了一段現成的陝北說書，搭在角色上，發現「驚人的和諧」。

但他們並沒有止步於此，團隊將遊戲裏整個關卡的引導都換成用陝北說書，還請到了非物質文化遺產繼承人熊竹去重新演繹遊戲裏的唱詞，配合動作捕捉技術（動捕），甚至手指的動捕以契合節奏。最終的成果，受到了全世界玩家的歡迎，在YouTube上，關於陝北說書的遊戲短片，播放量都在百萬級別。

中華傳統文化跳出原作表達

《悟空》推出後，得到官方力捧，標榜其中華傳統文化內核。但其實《悟空》形式上也非常新穎，包括跳出了《西遊記》原作和影視化作品的表達形式，馮驥認為，在文化創作形式上，「應該避免教條化」。

「我們覺得一個產品，或者你希望流行的一個產品或娛樂內容，它拋開文化，也要經得起考驗。」馮驥解釋說，遊戲的質量、內容的有趣程度也要非常好，國外玩家才有可能在下一步去了解人物關係和文化。反過來，如果一個中國的遊戲團隊願意用中國人的眼光、中國人的思維去講一個外國的故事，比如北歐神話、美國建國，如果能得到市場認可，其品質能擊穿海外用戶的感知，這也一樣是優秀的中國文化輸出。

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