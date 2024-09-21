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同日售新機 蘋果華為硬撼 黃牛只要Pro Max 余承東：Mate XT須擴產能

【明報專訊】華為「三摺機」Mate XT非凡大師繼上周二與蘋果iPhone 16系列同日發布後，昨二度對撼同天開售。內地蘋果店內人氣不減，由於貨源充足，「黃牛」收機只要Pro Max機型，加價水位低至300元（人民幣，下同）。Mate XT則在各大電商平台迅速售罄，一機難求下，炒價翻一倍高達4萬元。

上海昨雖然颳風下雨，但「第一財經」指淮海中路蘋果旗艦店取貨區域排起百米長龍，iPhone 16和16 Plus機型可以直接取貨，等待約半個鐘。

蘋果備貨足 黃牛嘆生意不如前

今年iPhone 16及16 Plus基礎款「黃牛」並不接貨，即使16 Pro大多也只是原價回收或加價30至50元。16 Pro Max稍早可加價600到800元，甚至傳出最高加價1200元，到後來「黃牛」也表示只加價300至400元回收。Pro及Pro Max機型無現貨，需在網上預購，大約2至3周發貨。

「每日經濟新聞」昨晨9時到深圳益田假日廣場蘋果直營店，現場有幾名「黃牛」也只歡迎iPhone 16 Pro Max，特別是256GB內存版。由於蘋果此次備貨充裕，相對也消費疲弱，「黃牛」生意大不如前。深圳華強北有「黃牛」稱，今年的iPhone 16 Pro售價加價300至500元，貨源充足。

華為開售即秒光 炒高至9.8萬元

另一邊廂，華為Mate XT非凡大師昨上午10時8分開售，同一用戶限購一台。開售前華為商城官網顯示，Mate XT的預約人數已達662.2萬。開售後，各大電商平台「秒光」。一名數碼經營商告訴「潮新聞」，Mate XT回收價超過4萬元，「搶到一部淨賺兩萬」，在某電商平台甚至出現9.8萬元的報價。不過有經銷商表示，「問的比買的多，可能價格太高是原因」。

「澎湃新聞」報道，在華為上海南京東路旗艦店，工作人員介紹，店內無現貨，不接受預訂；前灘太古里旗艦店工作人員表示，預計供貨緊張情况將持續到年底。華為Mate XT在9月初部分門店開放預約登記，但只有部分接到通知的消費者昨日才能到旗艦店取貨，所以現場較冷清。

華為常務董事余承東昨現身上海南京東路旗艦店出席首批交付儀式，他表示，華為三摺疊屏手機熱銷的程度遠超預期，團隊正在加班加點擴產能。天風國際分析師郭明錤指，按最新供應鏈調查數據，上調Mate XT今年出貨量預測，由50萬部調高至100萬部。

相關字詞﹕手機 Mate XT非凡大師 華為 iPhone 16

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