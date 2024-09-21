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北京聞風：中央力促文化交流與發展 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】為期3日的北京文化論壇正在舉行。這是繼本周一剛閉幕的服貿會後，在北京舉行的又一重要的國際文化交流活動。近年來，中央着力推動文化層面的國際交流，佈局文化產業發展，值得關注。

北京文化論壇去年升級為國家級、國際性論壇。今年論壇吸引240多位來自70多個國家和地區的外賓，嘉賓規模增至800多人。在論壇開幕式上，中宣部長李書磊、日本前首相鳩山由紀夫、全國政協常委何超瓊等多名中外政企學界人士先後致辭演講，分享文化發展理念。

北京外國語大學跨文化研究中心主任劉琛認為，當今世界面臨多重分歧的挑戰，亟待重塑信任和團結。中國大力推動文化的對話與發展，既符合當今時代所處形勢的迫切需求，也契合中華民族對文化深刻尊重的文化觀念。

中國正在推進高水平對外開放。中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山就此認為，這正需要北京文化論壇這樣的平台來加強文化交流，踐行全球文明倡議，同時為捍衛全球化奠定可共享的文化經驗和價值觀基礎。

中外文化交流已近疫情前水平

近年來，新冠疫情、世界經濟環境不佳和地緣政治衝擊，無疑對國際文化交流帶來影響。但會上發布的《中外文化交流報告（2023）》顯示，2023年，中外文化交流已快速回暖，規模接近疫情前水平。與此同時，文化交流的方式更加多元、新穎，對話更加深入。以旅遊為例，去年內地超過1.9億人次出入境旅遊，「打卡中國」成為全球旅遊新潮流。

首設投資人大會 旨發展生產性服務業

值得注意的是，論壇首次舉辦文化產業投資人大會。官方信息顯示，此舉旨在促進文化與科技、金融深度融合，金融監管部門、研究機構、銀行將在現場發布推動文化金融發展政策、文化產業投融資研究報告及專屬金融產品。

孫佳山表示，投資人大會並非簡單強調其經濟屬性，而是在通過以文化推動社會多元發展的同時，有意識地發展內地的生產性服務業。

40多年改革開放歷程讓內地的生活性服務業基本發展成熟，但生產性服務業仍待進一步開發。學者研究發現，發達國家的生產性服務業往往要佔GDP的40%到50%，比如美國經濟總量中生產性服務業約佔一半。而當前內地的生產性服務業僅佔GDP約27%。因此，生產性服務業是內地近年經濟發展的一個重要方向。

文化產業過去基本屬於生活性服務業範疇，但其實它也可以具有生產性。「強調文化產業跟投融資有機結合，是在探索發展生產性服務業的新路徑。」孫佳山說。

文：鍾鳴九

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