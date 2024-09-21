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習：密切聯繫愛港社團 助國家開放 政協成立75周年大會 提港澳融入國家大局

【明報專訊】國家主席習近平昨日針對政協的統一戰線工作提出要求，「密切同愛國愛港愛澳政團社團、各界代表人士的聯繫，助力香港、澳門更好融入國家發展大局，在國家對外開放中更好發揮作用」。

前政協主席李瑞環缺席

慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會昨在北京舉行，習近平等7位中共中央政治局常委、國家副主席韓正，以及全國政協前主席賈慶林、俞正聲、汪洋都有出席；90歲的全國政協前主席李瑞環缺席，他兩年前有出席中共二十大。

根據新華社發布的習近平在大會講話稿，他對政協提出5點要求，包括不斷鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，緊緊圍繞推進中國式現代化議政建言，着力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓，積極健全人民政協工作制度機制，切實加強政協委員隊伍建設。

5年前，習近平在政協70周年大會講話的涉港澳部分提到，「要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，引導港澳委員支持特別行政區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛澳力量」。

2014年的政協65周年大會，習近平說「要堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，推動全面準確落實基本法，推動內地同香港、澳門的交流合作，維護香港、澳門長期繁榮穩定」。

堅決反對任何形式台獨活動

至於涉台方面，習近平昨稱要「全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動」。5年前他則提及「要堅持一個中國原則和『九二共識』」等。

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