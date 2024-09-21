殺日童疑犯有刑毁造謠案底動機未明 深圳學校收花過千束 日副外相擬訪華溝通

疑犯鍾某44歲無業 供認不諱

該宗日本籍男童遇襲案在9月18日發生，警方時隔兩日通報案情。深圳市公安局表示，案發後，疑兇鍾某被當場捉獲。經審查，44歲的鍾某無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施，被東莞警方取保候審；2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序，被深圳警方行政拘留。鍾某對持刀傷害該學生的行為供認不諱。

公安局稱，該案屬偶發個案。鍾某已於案發當日，被公安機關採取刑事拘留強制措施。案件正進一步偵辦中。警方未通報鍾某的犯案動機，亦未披露他此前兩宗違法案件的具體事由，包括有無涉日本因素。

深圳市衛健委公布，案發周三早上7時55分，遇害的10歲學生在上學途中被人用刀刺傷，8時15分送達醫院。當局迅速組建醫療救治組，組織市醫療專家會診急救，同時協調省衛健委，調派省醫療專家參與救治，包括深圳市人民醫院、市兒童醫院、港大深圳醫院、南山區人民醫院以及廣州市婦女兒童醫療中心的多學科專家支援。救治組組長是深圳市兒童醫院院長麻曉鵬。傷者因傷勢過重，在前日凌晨1時36分宣告不治。

深圳政府有關負責人稱，對此次不幸事件深感痛心和遺憾，將盡快查明事件真相，嚴懲兇手。市公安、教育等部門已進一步加強安保措施，強化學校周邊和公共場所安保力量，並稱今後將繼續採取措施，「保障每一個在深人士包括外國人的生命財產安全和合法權益」。

在前晚，男童就讀的深圳日本人學校周邊，當局已安排人員增設監控攝像頭。該校本周停課，下周將以線上方式授課。日本駐廣州總領事館昨日表示，該學校已收到超過1000束來自社會各界的慰問花束，花束和心意已陸續轉達給遺屬。

產經新聞報道，日本外務省維持對中國的「0級」危險警報，稱「現階段不考慮修改」，但會從中長期角度綜合做決定。日本的「危險提醒」分為4級，數字愈大愈危險。日本外相上川陽子透露，計劃近期派遣副外相到中國，就男童遇害事件在政務層面進行溝通。她表示，將採取所有必要措施，包括了解當地上下學方式等情况，重新檢查安全保障措施。

福島核廢達共識 毛寧：無關案件

中日就福島核廢水排海問題昨日達成共識，中方將逐步恢復合規的日本水產品進口。針對外界對兩宗事件的關聯猜測，中國外交部發言人毛寧表示，中日雙邊共識內容發表的時間，是經過中日雙方密集磋商確定的，與深圳男童遇襲無關聯。

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