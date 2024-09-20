駐京周記：涉虛假宣傳破隱身 月餅噎住三隻羊

快消品線下零售監測機構馬上贏的數據顯示，2024年中秋前夕（8月14日至9月13日），連續門店（24個月）月餅類產品銷售額較去年出現近乎腰斬的情况，按年下滑45.17%；月餅銷售件數按年下降40.67%，月餅禮盒銷售件數降49.04%。

月餅未檢出食安隱患

不過，內地帶貨主播「瘋狂小楊哥（張慶楊）」及其所屬「三隻羊」旗下主播，幾日就賣出超過5000萬元（人民幣，下同）美誠月餅。他們在直播間聲稱美誠月餅是香港高端品牌，裏面是黑松露，還是米芝蓮大師調製的，甚至主播在帶貨的時候，美誠月餅旁放着美心月餅，還有香港資深藝人曾志偉「加持」，非常讓人容易相信月餅「來自香港」。

過去一年來，三隻羊銷售的商品屢出問題，包括梅菜扣肉使用槽頭肉（淋巴肉），涉假茅台酒、假牛肉，品牌方賠錢道歉，而帶貨主播們則美美隱身。如果不是快手帶貨一哥「辛巴」（辛選集團創始人辛有志）和抖音帶貨一哥「瘋狂小楊哥」因大閘蟹而起的商戰，炒熱了三隻羊一系列問題，美誠月餅與三隻羊第三年的合作也將毫無懸念圓滿收場。

聯合小組調查 央媒點名

雖然廣州花都市監局表示暫未發現廣州美誠科技公司（美誠月餅加工方）食品安全隱患，產品抽檢和送檢合格率100%，但質量以外，到底Made in Hong Kong才叫香港貨，還是公司註冊在香港就能叫香港貨，再引輿論關注。

美誠事發後，另一個大主播董宇輝的「與輝同行」直播間帶貨的「澳門葡記月餅」，昨也被爆出只在澳門註冊商標，珠海生產、銷售，在澳門沒有門店。

在瘋狂小楊哥之前，薇婭、李佳琦這兩個帶貨之王已相繼爆出各種問題，淡出大家視線。這次三隻羊被頂在風口浪尖，再給主播們敲響了警鐘。儘管三隻羊多個直播帳號昨已復播，但三隻羊公司所在的合肥市，市監局昨進一步通報稱，局方已與商務局、公安局成立聯合調查組，核查處理三隻羊有關問題。正如央廣網昨日評論所稱，三隻羊不能再裝聾作啞蒙混過關，要「付出應有的代價」。

駐京記者 王佩凡