小米糉檢劇毒殺蟲劑 台東3死6危

農藥行稱誤食幾率低

專家指內部殘留毒素難破壞

衛福部食藥署前日接獲台東縣衛生局通報，同日下午受理送驗「血桐」、「蝸牛」及「食餘」共3件檢體，於「食餘」檢體確認托福松成分，「蝸牛」及「血桐」檢體未檢出。

托福松為殺蟲劑，約96毫克就可能造成成人死亡，急性中毒症狀常於5至30分鐘內出現。中央社引述毒物專家楊振昌說，托福松若殘留食材表面可清洗掉，但若殘留在食材內部，高溫烹煮亦無法破壞，可對中毒者使用解毒劑巴姆、阿托品治療。農業資材行業者稱，現在很少農民會使用托福松於農作物上，大多灑在田間防蛇，蛇腹沾到就會死亡。

事發台東縣金峰鄉賓茂村，一名83歲婦人17日晚間吃了血桐葉包小米、蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉的小米糉，之後嘔吐、抽搐，送院證實不治，前往守靈親友有11人同樣吃了小米糉後送醫，其中36歲徐女、76歲劉婦不治，6人住進深切治療部。

台東地檢署指示警方重回現場地毯式採證，了解食材及製造過程，農藥來源仍待檢調釐清。今天法醫將解剖3具遺體檢驗。