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湖南財政廳長離奇墮亡 現場3具屍體 警：兩疑犯墮樓亡

【明報專訊】58歲的湖南省財政廳長劉文傑（圖）昨（19日）在家屬樓（政府為公務員提供的住宅）院內離奇墮亡，2名疑犯也同場墮樓身亡。官方尚未公布具體案情，有知情者指兩名疑兇與劉文傑有工作關聯，網傳二人喬裝保安、清潔工潛入，向劉討債未果後行兇。

「第一財經」昨引述目擊者稱，上午9時許，長沙市天心區義茶亭巷18號的湖南省財政廳家屬樓傳出兩聲巨響，前後相隔不到1分鐘。聽者以為有人高空拋物，約十多分鐘後，救護人員到場，其後獲悉共有3人墮樓死亡。家屬樓與省財政廳隔墻而立，墜落地已用高隔板圍擋，拉有警戒線。現場多人指認，劉文傑從13樓墜落，該單位窗戶打開。

警拘造謠男 未講編造內容

長沙市公安局天心分局昨晚通報稱，19日上午9時12分，長沙市天心區城南路一小區宿舍內發生一起刑事案件，劉X傑（女，58歲）遇害，疑犯江X（男，35歲）、江X輝（男，31歲）墮樓身亡，案件正偵辦中。稍晚芙蓉分局通報指，行政拘留一名案發後編造不實信息的60歲男子10天。通報未交代編造信息內容。

報道引述多名知情人士指，同時墮樓的另外兩人與劉的工作有關聯，但拒絕透露3人墮樓原因。本報記者昨天打電話向湖南省財政廳求證，辦公室等部門電話無人接聽，機關黨委聽明來意後立即掛斷，行政處則稱「打錯電話」。

機關黨委掛斷求證電話

網傳二兇討債未果殺人

網上流傳消息指，兩名疑兇江輝、江燚輝來自岳陽平江，喬裝打扮為保安、清潔工潛入，向劉文傑討債。雙方打鬥後劉文傑手脚被綁住，之後被放置在窗台外墮下。疑兇用窗簾、牀單試圖游繩逃離單位時墮樓。

長沙市平江商會官網介紹同名「江燚輝」者是平江縣政協委員，擔任天浩實業董事長，該公司經營市政工程建設項目投資。《岳陽日報》曾報道同名「江輝」者2015年入選當地百名優秀青年。

劉文傑是湖南婁底漣源人，在省財政廳任職多年，從基層一路晉升，2020年轉任省統計局長，2年後回爐出任財政廳長。其同事對媒體表示劉文傑「非常認真敬業」，大家對此事感到震驚和悲傷。

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