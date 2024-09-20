對華電動車加關稅 歐盟推遲表決

當地時間19日，王文濤將在比利時布魯塞爾與歐盟執委會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對中國電動汽車反補貼案磋商。美媒Politico歐洲版18日引述3名歐盟外交官稱，歐盟原訂25日舉行的投票被推遲，該事已從議程上取消，沒說明原因。報道指，為進行投票，歐盟執委會首先需與各國政府正式分享其反補貼調查最終結果，而歐盟尚未這樣做。

王文濤近日奔赴意大利及德國後，他18日在布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會，指歐盟對華電動汽車反補貼調查的合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。歐方此舉將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心。

在7月首輪諮詢性投票中，西班牙、意大利和法國在內的12個歐盟成員國投出支持票，4個成員國反對，德國、芬蘭和瑞典等11國棄權。如果佔歐盟人口65%的15個成員國投票反對，歐委會將被迫擱置這一措施。西班牙首相桑切斯上周訪華時改變立場，呼籲歐盟重新考慮徵稅計劃。