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日企促員工低調 有准公費返國暫避

【明報專訊】日本男童在深圳遇害事件，讓在華日本人的不安情緒蔓延，不少在華日企要求日籍員工在公開場合要低調謹慎。共同社指，涉及日僑的事件接二連三地發生，將不可避免地影響日中間的交流和日企投資，疏遠中國的動向可能會在日本蔓延。

日本人校籲在外勿大聲說日語

北京的日本人學校昨發郵件給家長，傳達了「在公共場合不要大聲說日語」、「不要讓孩子單獨外出」等注意事項；昨起加強工作人員值守。廣州日本人學校也提醒盡量避免不必要的外出。

日本汽車工業會會長片山正則（五十鈴汽車董事長）在昨日的記者會上，提及一些企業已經採取行動，例如東芝公司向赴華出差和駐在人員發出通知，提醒注意安全等。松下控股昨宣布，將允許目前駐華員工攜家人暫時返回日本，費用由公司承擔。日本銀行家協會會長福留明博表示，「希望中國政府採取徹底措施，防止此類事件再次發生」。

今年6月，江蘇省蘇州市也發生了一對日本母子遇襲的事件。深圳事件發生後，有在附近居住的民眾對本報表示，涉事日本人學校平日十分低調，但當下民間仇日情緒嚴重，認為「日本人學校」應改名，低調保平安。另一名有子女在事發地附近幼兒園、小學就讀的市民林小姐稱，附近居民有不少日本人，事後政府加強治安，包括周邊機關單位的黨員幹部都要出來維持秩序，充當志願者，「他們都挺緊張的」。

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