日本指9‧18前4天 已促華保學校安全

岸田文雄昨譴責，「這是極其卑劣的犯罪行為，我已經下達指示，讓有關部門盡早要求中方說明案件實際情况。」上川陽子亦在外務省以「卑劣」形容事件，「禁不住深感悲痛」。由於事發當天正值「九一八事變」紀念日，被懷疑兩者是否有關。上川表示，事前於14日就向中國外交部提出要求，要確保日本人學校的安全，採取萬全的對應措施，但仍舊發生了這起事件。

疑犯有犯案前科

中國外交部發言人林劍昨稱，中方將為遇害男童家人料理後事提供必要的協助；並表示「目前案件還在進一步的調查中，中方的有關部門將依法處理」。深圳警方已扣查44歲的鍾姓男疑犯。日本駐華大使館透露，日本駐華大使金杉憲治就事件與中國副外長孫衛東通電話，孫表示鍾姓疑犯有犯案前科，並表示中國政府將盡最大努力保護在華外國人安全。

日本駐香港總領事館昨發布二次通報，指鑑於港澳鄰近深圳，提醒居港日本人繼續關注周邊情况，尤其在特定日子，如七七盧溝橋事變、九一八事變、12月25日香港淪陷日等，尤其是帶孩子外出時要做好充分的預防措施。