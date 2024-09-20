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9‧18被斬日童不治 市民：仇恨教育不該 數百人獻花哀悼 岸田譴責卑劣中方稱痛心

【明報專訊】深圳市日本人學校一名10歲日本籍男學生前天在學校附近遭襲受傷，日本駐廣州總領事館證實，遇襲男童腹部中刀，在醫院搶救無效於昨（19日）凌晨身亡。男童就讀的學校門口，昨有數百名市民前來獻花並哀悼，還有外地民眾委託速遞員送花悼念，有受訪市民直言不應有「仇恨教育」，有花束留言「文明社會應保護好每一個孩子」。入夜後保安允許讓花束擺放在門口，燭光下，花田不斷擴展。

事發恰逢日軍侵華的「九一八事變」93周年正日，案件引起中日兩國關注；日本首相岸田文雄與外相上川陽子同日亦譴責事件是卑劣行為；中國外交部表示，中方對發生這樣的不幸事件表示遺憾和痛心（見另稿）。

本報記者昨在深圳南山區蛇口的案發現場所見，涉事學校當天停課，校門口的校名牌子被紗幔屏風遮住。多家境外傳媒到來採訪，周邊未見有警察，獻花市民、接單送花外賣騎手絡繹不絕，保安把花收入校內，來一束收一束，相信「沒收」不下百計。

卡片有用日文留言有稱對不起

有圍觀民眾稱，從下午兩時許開始就有花束持續送進來，「附近花店的老闆說，（花束）平時賣十束，今天賣了七八十束」。傍晚時分，下班後來送花的人更多，有民眾與保安交涉，得以保留花束放在門外。到了晚上8時，花束愈堆愈多，從校門向外蔓延三四米。現場聚集了約二三十人圍觀，有社區志願者在場看管秩序，也有些民眾留守看護這個「花海」。

晚上前來獻花的市民，把花束擺在校門口，或鞠躬悼念，或跪下雙手合十，有人點上蠟燭，現場氣氛肅穆。市民所獻鮮花多有留言，有人用中文寫着「孩子，對不起」、「對不起，文明社會應保護好每一個孩子」；花束不僅來自深圳，也有山東、上海、杭州等全國各地通過速遞員送來的鮮花，一名上海市民留言「願天堂沒有國界，沒有殺戮和悲傷」。也有用日文寫的留言，有祈福，有希望遇害男童安息等文字。

街坊：蛇口開放著稱 竟現暴力

家住案發現場附近，不願具名的一名獻花女士向本報記者表示，對事情感到不可思議，「在蛇口這種以開放著稱、國際化的區域，居然出現了這麼暴力的事情」，她認為事情反映了教育出現問題，「可以去記住歷史，但記住歷史是為了鞭策自己變得更好，而不是對無辜的人下狠手」。

來獻花的陳小姐在花束上寫下「不是每個中國人都帶着仇恨」的字句。她稱，不應把憤怒放泄在小孩子身上，不應把惡意延續下去。本地居民王女士在現場獻花時一度情緒激動，她表示，得知這個消息後感到非常痛心，認為當下的「仇恨教育」洗腦嚴重，又指現在營商環境、經濟不好，擔心事件將引起日資企業撤退。

外媒：腹腿中多刀 腸都露出來

有事發地附近居民向《聯合早報》憶述，男童在離校門口約200米處遇刺，他睜大眼睛躺在血中一動不動，腹部和腿部中多刀，「腸都露出來」。疑似其母的女子在旁邊哭嚎，用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼。」幾名路人則迅速跑來，為男童做心肺復蘇。男童姓沈、日本籍，是中日混血兒。在日本亦有漢字的「沈」姓，暫未知男童使用的是其父或其母的姓氏。

明報記者

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