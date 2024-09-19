日首認遼寧艦航入毗連區 中方稱符合國際法

日稱未侵領海 無危險行為

日本放送協會（NHK）報道，遼寧艦昨凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本領海外側的毗連區。日本防衛省表示，中國軍艦沒有發生侵入領海或危險行為，亦未發現有戰機和直升機起降。

不過，日本官房副長官森屋宏在昨下午的記者會上表示，「鑑於最近發生的中國軍機侵入領空事件以及中國海軍艦艇的活動，從我國安全環境和世界安全角度來看，這一事件是完全不可接受的」。日本政府向中國駐日大使館提出交涉。

毗連區是與領海相連的外側海域，在未威脅沿岸國的前提下，國際法允許外國船舶在毗連區內航行。中國外交部發言人林劍昨強調，中方的有關活動符合中國的國內法和國際法。

台指陸12機越中線

另據中央社報道，台國防部昨表示，遼寧艦編隊昨凌晨航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。台國防部指出，自昨上午7時10分起，陸續偵獲解放軍戰機出海活動；其中12架次踰越台灣海峽中線進入北、中及西南空域。