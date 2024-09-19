日首認遼寧艦航入毗連區 中方稱符合國際法

【明報專訊】日本防衛省昨發布消息稱，中國海軍航母「遼寧艦」與兩艘導彈驅逐艦昨凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間的毗連區航行。這是日方首次確認中國航母在日本毗連區航行。外交部發言人林劍就此回應稱，中方的有關活動符合中國的國內法和國際法。
日稱未侵領海 無危險行為
日本放送協會（NHK）報道，遼寧艦昨凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本領海外側的毗連區。日本防衛省表示，中國軍艦沒有發生侵入領海或危險行為，亦未發現有戰機和直升機起降。
不過，日本官房副長官森屋宏在昨下午的記者會上表示，「鑑於最近發生的中國軍機侵入領空事件以及中國海軍艦艇的活動，從我國安全環境和世界安全角度來看，這一事件是完全不可接受的」。日本政府向中國駐日大使館提出交涉。
毗連區是與領海相連的外側海域，在未威脅沿岸國的前提下，國際法允許外國船舶在毗連區內航行。中國外交部發言人林劍昨強調，中方的有關活動符合中國的國內法和國際法。
台指陸12機越中線
另據中央社報道，台國防部昨表示，遼寧艦編隊昨凌晨航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。台國防部指出，自昨上午7時10分起，陸續偵獲解放軍戰機出海活動；其中12架次踰越台灣海峽中線進入北、中及西南空域。