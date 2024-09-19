《淬火》6集完播 展裝備進展 首秀空軍遠洋訓練體系 殲-20機師稱難忘巡台

《淬火》6集分別為「軍旗下的誓言」、「向戰為戰練精兵」、「榮光照耀新征程」、「步調一致向前進」、「中流擊水勇擔當」及「同心奮進創一流」。

紀錄片首度公開空軍成體系遠海遠洋訓練罕見畫面，訓練中，無人偵察機-7前推搜索，轟-6K收到坐標信息後發射反艦導彈。片中提到，「憑藉無人機的能力，突進敵人的火力圈，從生存率、戰損比、效費比上講，我們幹的是有人機幹不了的事」。

紀錄片中還描述了殲-20首批飛行員董珺的故事，董珺面對鏡頭表示，「我始終忘不了駕駛殲-20，看到寶島的情景」。這句話讓外界推測，殲-20參與了台海巡航。截至目前台灣官方及軍方均沒有對外公開表示，曾經發現大陸的殲-20抵近。

環時引專家：殲-20作戰空域覆台 可避偵察

《環球時報》引述軍事專家表示，一般來說，當解放軍軍機在抵近巡航時，台灣一定不會錯過大肆炒作的機會，台方會對解放軍戰機型號、抵達空域等內容的通報，以此吸引國際輿論，「但在此前的台軍通報中從未發現對殲-20戰機的相關描述。因此外界更傾向於認為台方根本沒有發現殲-20的航迹」。

此外，紀錄片在描述殲-20的時候還提到「長航時後再實施夜間空中加油」。董珺帶隊完成殲-20夜間空中加油驗證，試驗數據為殲-20全時全域作戰提供了重要支撐。軍事專家也表示，「全時全域作戰」可以表明，殲-20目前作戰空域覆蓋台灣是完全沒問題的。

福建艦電磁彈射器特寫罕見

而在《淬火》第三集中，亦首次公開福建艦的艙內畫面，還罕見地展現了福建艦電磁彈射器的特寫鏡頭。軍事專家杜文龍在社交媒體表示，「通過這種公開展示，說明福建艦進展順利，各種基礎設施、關鍵武器測試都是滿分」。

紀錄片還描述遼寧艦艦載機師張乃剛在軍旅生涯最後階段，又放飛了新型戰機。外界猜測，上艦的「新型戰機」可能就是指傳聞中的殲-35隱形艦載戰機。