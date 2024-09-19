晤王文濤 德官員：不贊成對華電車加關稅

王：磋商到最後一刻

據商務部網站消息，王文濤稱歐方無視中方努力，執意裁決高額反補貼稅率。中方表示失望，將堅持磋商到最後一刻。希望德國作為歐盟核心成員國，帶頭發揮積極作用，推動歐委會展現出政治意願，與中方共同努力，妥善解決該案。中新社引述施密特表示，德方強烈希望歐中雙方通過對話磋商妥善解決電動車案，將繼續做歐委會工作，為妥善解決本案發揮積極作用。

王文濤對哈貝克表示，中德汽車產業深度融合，加徵關稅將嚴重干擾貿易和投資合作，使雙方利益受損。哈貝克表示，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零部件企業對歐投資，不贊成對中國電動車加徵關稅。中方業界提出的一籃子解決方案是向前邁出的重要一步，為歐中下一步磋商奠定基礎，期待歐委會作出建設性回應。德方將敦促歐委會同中方尋求妥善解決方案，盡一切努力避免貿易衝突。

外交部發言人林劍昨在記者會表示，希望歐方切實拿出誠意和行動，認真考慮中國業界的合理關切和建議。如果歐委會一意孤行，中方將採取必要措施，堅決捍衛中國企業和產業的合法權益。