國家體育總局：加快振興「三大球」

【明報專訊】國家體育總局競技體育司司長張新昨（18日）在北京談及備戰洛杉磯奧運會時表示，堅決鞏固中國優勢項目爭金奪獎的基本盤，同時加快推動足球、籃球及排球「三大球」振興。國家體育總局副局長周進強表示，中國體育健兒在巴黎奧運取得的成績增強了加快建設體育強國的信心，堅定了深化競技體育改革的決心。
中新社報道，國務院新聞辦昨舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會。談及如何備戰2028年洛杉磯奧運會，張新稱下一步將提高科學訓練水平，揚長補短，加快人才培養，高質量做好洛杉磯奧運會的備戰工作。一方面，堅決鞏固中國優勢項目爭金奪獎的基本盤。另一方面，下大力氣在田徑、游泳等基礎大項及新興項目、交手對抗類項目深入挖掘潛力，同時加快推動「三大球」振興，不斷提高中國在世界競技體育舞台上的競爭力和影響力。
據周進強介紹，2012至2023年，中國共獲得世界冠軍1244個，創世界紀錄161次。在巴黎奧運會上，中國體育代表團取得中國參加夏季奧運會的境外參賽歷史最好成績，躋身世界體育大國、奧運強國之列。
促建體育強國 舉國體制結合市場
周進強表示，這些成績增強了加快建設體育強國的信心，堅定了深化競技體育改革的決心。周進強說，改革的總體思路是：堅持開門、開放辦競技體育，推動競技體育舉國體制與市場機制更充分結合，更加重視發揮市場機制的作用，加快形成政府、社會、市場、個人等多元主體共同參與、開放共贏、充滿活力的競技體育管理體制和運行機制。