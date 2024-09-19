國家體育總局：加快振興「三大球」

中新社報道，國務院新聞辦昨舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會。談及如何備戰2028年洛杉磯奧運會，張新稱下一步將提高科學訓練水平，揚長補短，加快人才培養，高質量做好洛杉磯奧運會的備戰工作。一方面，堅決鞏固中國優勢項目爭金奪獎的基本盤。另一方面，下大力氣在田徑、游泳等基礎大項及新興項目、交手對抗類項目深入挖掘潛力，同時加快推動「三大球」振興，不斷提高中國在世界競技體育舞台上的競爭力和影響力。

據周進強介紹，2012至2023年，中國共獲得世界冠軍1244個，創世界紀錄161次。在巴黎奧運會上，中國體育代表團取得中國參加夏季奧運會的境外參賽歷史最好成績，躋身世界體育大國、奧運強國之列。

促建體育強國 舉國體制結合市場

周進強表示，這些成績增強了加快建設體育強國的信心，堅定了深化競技體育改革的決心。周進強說，改革的總體思路是：堅持開門、開放辦競技體育，推動競技體育舉國體制與市場機制更充分結合，更加重視發揮市場機制的作用，加快形成政府、社會、市場、個人等多元主體共同參與、開放共贏、充滿活力的競技體育管理體制和運行機制。