日童深圳返學遇襲 疑兇被捕 外交部：保護在華外國人安全 日召華大使

事發九一八紀念日 消息：男童手術中

據日本媒體報道，在深圳日本人學校就讀的一名日本小學生，昨晨上學途中遭一名男子襲擊受傷，其後被送往醫院救治。共同社引述深圳一名官員表示，男童情况「穩定」，襲擊發生在距離學校約200米的街道上。昨日傍晚有消息稱，男童正接受手術。

深當局通報持刀傷人 未提「日籍」身分

深圳南山公安通報指出，昨晨8時許，南山區招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致沈姓未成年人受傷。現場抓獲44歲的鍾姓男疑犯。通報未提到任何與「日本人學校」及「日本籍」有關的字眼。外交部表示，被刺傷的是深圳日本人學校一名10歲男童，強調中方將持續切實保護在華外國人安全。

日本內閣官房副長官森屋宏昨在記者會上表示，已向當地政府提出要求，包括防止類似事件再次發生。日本駐廣州領事館工作人員已趕赴現場。共同社報道，日本外務事務次官岡野正敬將傳召中國駐日大使吳江浩，表示「嚴重擔憂」。

「財新網」引述一名知情人士稱，傷者家住深圳日本人學校附近一處公寓，父親為日籍人士，母親為中國公民。另一在案發地附近的知情人士稱，疑犯持刀行兇。

深圳日本人學校位於深圳南山區蛇口，創立於2008年，是為在深圳的日本人子女設立的學校。深圳南山區是外籍人士聚集密度較高的城區之一。

今年6月24日，蘇州亦曾發生日本人遇襲事件（見表）。當時兇手襲擊了正在等候蘇州日本人學校校巴的一對日本母子，中國籍校巴引導員胡友平挺身而出，為保護校巴學生犧牲。胡友平被地方當局追授「蘇州市見義勇為模範」稱號。

日撥款兩千萬 每輛在華校巴配一安保

「日經中文網」昨日報道，在蘇州校巴遇襲事件後，日本外務省將為中國的日本人學校，提供用於配備校巴安保人員的費用補助。該部門在2025年度預算案的概算要求中，首次列入3.5億日圓（約1925萬港元）的在華校巴安保費。這筆資金將用於為每輛校巴配備一名安保人員。

據日本駐華大使館統計，內地包括上海、北京在內的9座城市共有11間日本人學校。截至今年4月，有3305名日本學生。

涉事的深圳日本人學校昨日關閉。共同社報道，廣州日本人學校昨取消了活動，並要求家長未來一周陪同學生返學、放學，還提醒在戶外避免大聲說日語。

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