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三隻羊遭立案調查 律師：或被罰3.75億

【明報專訊】抖音頭部主播「瘋狂小楊哥」與本港藝人曾志偉推銷的「美誠月餅」被指是假香港品牌事件繼續發酵，安徽省合肥高新區市場監管局昨（17日）發通報稱，已對「小楊哥」創辦的三隻羊網絡科技有限公司涉嫌誤導消費者等行為立案調查。

三隻羊註冊地所在的合肥高新區市監局通報指，當局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處，同時感謝廣大媒體和網民的關心和監督。抖音客服回應三隻羊被立案調查表示，平台會聯合政府部門共同調查，不會因為是主播就縱容。

三隻羊相關帳號目前全部暫停直播。「飛瓜數據」統計，「瘋狂小楊哥」的抖音粉絲數量近30日銳減218萬，周一單日「掉粉」23萬，目前仍有超過1億粉絲。

美誠禮品牌在「抖音」的銷售額約為5000萬至7500萬元（人民幣，下同），前三名的「帶貨達人」分別是「嘴哥」、「曾志偉」、「三隻羊網絡」，均為三隻羊相關帳號。

美誠禮官方旗艦店在各大電商平台已下架月餅相關產品。「三隻羊網絡」上周六曾發文稱向員工派發中秋禮物，其中包括美誠月餅；周二發布的中秋祝福影片中，美誠月餅仍有出鏡。《齊魯晚報》引述律師程守法稱，三隻羊可能被重罰營業額5倍（2.5億至3.75億），甚至吊銷營業執照。

三隻羊是合肥市政府評定的2023年度總部企業之一，每年營收數百億元，為當地創造數億元稅收。

相關字詞﹕曾志偉 直播帶貨 抖音 月餅風波

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