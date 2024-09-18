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投壺射箭賞燈誦詩 各地辦中秋活動促消費

【明報專訊】中國傳統佳節中秋來臨，各地紛紛以傳統文化提振社會消費。昨日走進北京天壇公園，全新升級的「月滿中秋，天壇雅集」夜市迎來四方遊人，攤販都說今年人流密集，遊客比平時多了兩倍，外國遊客大增，投壺、射箭、賞燈會，都是這個中秋假期受歡迎的項目。

天壇雅集夜市負責人范洪亮表示，中秋節期間，集市大多是家長陪小朋友來逛，花燈、漆扇等文創產品最受孩子歡迎。現場所見，傳統文化投壺、射箭的攤位前，更是擠滿了前來體驗傳統活動樂趣的男女老少。許多外國遊客也熱中體驗中國傳統文化。

除了集市，天壇公園內還有很多穿着清朝「格格」、「皇后」服飾的遊客前來取景拍照。她們在紅牆綠瓦的映襯下，於專業攝影師的鏡頭內展露笑顏。還有許多年輕人，選擇站在公園內圜丘壇寓意「九重天」的天心石上祈禱。

另外，在北京園博園舉行的「京彩燈會」，設置了10多萬件特色燈具，是北京歷年來規模最大、投入最多、非遺工匠最為集中的盛大燈會。據北京市公園管理中心消息，中秋假期3天，11家市屬公園及中國園林博物館總計接待遊客134.4萬人次，按年增長38.9%，頤和園、天壇公園、北海公園位列前三位。

各地的中秋活動也十分精彩。四川文旅系統推出「萬人賞月誦中秋」主題活動500餘場次迎中秋促消費；川渝兩地舉辦緊扣「中秋」和「國風」兩大元素的晚會；浙江紹興借助運河文化，推出「運河文明風雅頌」演出；東北哈爾濱冰雪大世界內，化身「嫦娥」的巡遊演員邀請遊客對詩，派送古風燈籠。

明報記者

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