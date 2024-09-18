明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

為毛戴袖章 獲賜名「要武」

【明報專訊】中共開國上將宋任窮女兒宋彬彬登上歷史舞台，源於毛澤東「賜名」。在文化大革命初期，北京師大女附中的紅衛兵於1966年8月18日赴天安門，參加毛澤東接見紅衛兵的活動。宋彬彬在天安門城樓上親手為毛澤東戴上有「紅衛兵」三字的袖章。毛澤東得知她名字後問：「是文質彬彬的彬嗎？」宋彬彬答：「是。」毛澤東回道：「要武嘛。」

黨媒登「署名」文章 宋否認撰寫

當年8月20日，《光明日報》發表署名「宋要武（宋彬彬）」的〈我給毛主席戴上紅袖章〉一文。《人民日報》翌日轉載了此文，文章稱：「這是我終生難忘的一天。我給毛主席戴上了紅衛兵袖章，主席還給我取了個有偉大意義的名字。……毛主席給我們指明了方向，我們起來造反了，我們要武了！」

宋彬彬的名字引來了「要武」的最高指示，文革後許多研究者認為，這對當時全國範圍的武鬥和毆打教師等暴力行為起到了不可忽視的推波助瀾作用。「宋要武」化成了暴力符號，變成紅衛兵眼中先鋒人物，傳言她打死七八人，包括北師大女附中副校長卞仲耘。近年科幻作品《三體》開篇的紅衛兵打死教授一幕，就讓一些人聯想起宋彬彬。

但據宋彬彬後來回憶，該篇文章非她所寫，自己從未參與抄家、打人。她說，到內蒙插隊時「當地人就聽說我殺人放火，強姦婦女，都不敢接收我」。獲毛澤東接見次日，宋彬彬就因為校內其他派系同學攻擊，聲明退出該校文革運動。1967年8月，時任東北局第一書記的宋任窮被打為「走資派」，宋彬彬和母親也遭受牽連。

相關字詞﹕紅衛兵 武鬥 毛澤東 宋彬彬

上 / 下一篇新聞