為毛戴袖章 獲賜名「要武」

黨媒登「署名」文章 宋否認撰寫

當年8月20日，《光明日報》發表署名「宋要武（宋彬彬）」的〈我給毛主席戴上紅袖章〉一文。《人民日報》翌日轉載了此文，文章稱：「這是我終生難忘的一天。我給毛主席戴上了紅衛兵袖章，主席還給我取了個有偉大意義的名字。……毛主席給我們指明了方向，我們起來造反了，我們要武了！」

宋彬彬的名字引來了「要武」的最高指示，文革後許多研究者認為，這對當時全國範圍的武鬥和毆打教師等暴力行為起到了不可忽視的推波助瀾作用。「宋要武」化成了暴力符號，變成紅衛兵眼中先鋒人物，傳言她打死七八人，包括北師大女附中副校長卞仲耘。近年科幻作品《三體》開篇的紅衛兵打死教授一幕，就讓一些人聯想起宋彬彬。

但據宋彬彬後來回憶，該篇文章非她所寫，自己從未參與抄家、打人。她說，到內蒙插隊時「當地人就聽說我殺人放火，強姦婦女，都不敢接收我」。獲毛澤東接見次日，宋彬彬就因為校內其他派系同學攻擊，聲明退出該校文革運動。1967年8月，時任東北局第一書記的宋任窮被打為「走資派」，宋彬彬和母親也遭受牽連。