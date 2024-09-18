文革暴力符號 紅衛兵領袖宋彬彬病逝 副校被批鬥至死 曾回母校為「未阻暴行」懺悔

【明報專訊】中共元老宋任窮之女宋彬彬16日凌晨在美國紐約家中因病去世，終年77歲。宋彬彬曾在文化大革命期間為開國領袖毛澤東戴上「紅衛兵」袖章，並成為文革暴力符號「宋要武」而聞名；晚年她曾對母校北京師範大學女附中副校長卞仲耘之死公開表示懺悔，引起社會爭論。作為昔日的紅衛兵領袖，宋彬彬辭世的消息在內地幾乎悄無聲息，沒有官媒報道此事。
未有官媒報道 逝世不辦紀念活動
宋彬彬兄長宋克荒昨通過微信發訃告給親友，稱宋彬彬在9月14日下午從醫院返回家中，在家人陪伴了36小時後，安詳去世。據「紅船雜誌」網易帳號消息，宋彬彬生前好友引述宋的妹妹表示，宋彬彬去世後，「不舉辦任何紀念活動，希望能夠平靜地離開，毋需再勞駕各位親友故舊撥冗參加告別式等活動」。
宋辭世的訃聞僅在互聯網零星流傳。一些網民留下負面評論，亦有網民稱「我並不認為一個19歲的年輕人天生就有多麼大的惡，實際上她也是那個時代的犧牲品」，「作為一個可悲之人，願她來世能夠解脫重生」。
宋彬彬籍貫湖南瀏陽，北京出生，父親宋任窮是中共開國上將，文革後成為「中共八老」之一， 宋彬彬是名副其實的「紅二代」高幹子女。文革初期，宋就讀北京師範大學女附中並成為紅衛兵領袖。
毛澤東發起文革後，1966年6月2日，宋彬彬率先在學校參與貼出大字報並攻擊學校高層，開始了其在北師大女附中的紅衛兵行動。當年8月18日，因在天安門城樓接見紅衛兵的毛澤東賜名「宋要武」，宋彬彬由此登上歷史舞台，但本人的高光時刻遠沒「宋要武」持久（見另稿）。
文革後赴美留學工作生活
宋彬彬1969年前往內蒙古插隊，1972年負責招生的老師頂着壓力，錄取宋彬彬進入長春地質學院成為工農兵學員。文革結束後，宋任窮復出，宋彬彬也於1980年赴美留學，之後低調在美工作生活。
直到2002年，法國一名性別學者在一本學術著作中引用文革研究者王友琴的資料，稱宋要武打死了校長、然後上了天安門、父親得到提升等。宋彬彬打破沉默，對外澄清並獲得道歉。她2003年回國定居後，開始參與老同學關於母校副校長卞仲耘之死的調查。
2013年10月，中共十大開國元帥之一、前副總理陳毅之子陳小魯曾就文革期間批鬥老師等惡行，向當年的老師公開道歉。事件啟發了宋彬彬等人，認為「我們需要做的是對整個文革的思維和基因進行認識」。
2014年1月，宋彬彬與其他老同學紅衛兵在卞仲耘的半身像前鞠躬，為當時未能阻止暴行，未能保護老師公開表示懺悔與道歉。「我希望所有在文革中做過錯事、傷害過老師同學的人，都能直面自己、反思文革、求得原諒、達成和解。」不過，卞的丈夫王晶垚發表聲明，強調在真相大白之前，「我決不接受師大女附中紅衛兵的虛偽道歉」。有消息指出，宋彬彬罹患癌症，2022年返回美國治病。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676