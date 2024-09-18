文革暴力符號 紅衛兵領袖宋彬彬病逝 副校被批鬥至死 曾回母校為「未阻暴行」懺悔

未有官媒報道 逝世不辦紀念活動

宋彬彬兄長宋克荒昨通過微信發訃告給親友，稱宋彬彬在9月14日下午從醫院返回家中，在家人陪伴了36小時後，安詳去世。據「紅船雜誌」網易帳號消息，宋彬彬生前好友引述宋的妹妹表示，宋彬彬去世後，「不舉辦任何紀念活動，希望能夠平靜地離開，毋需再勞駕各位親友故舊撥冗參加告別式等活動」。

宋辭世的訃聞僅在互聯網零星流傳。一些網民留下負面評論，亦有網民稱「我並不認為一個19歲的年輕人天生就有多麼大的惡，實際上她也是那個時代的犧牲品」，「作為一個可悲之人，願她來世能夠解脫重生」。

宋彬彬籍貫湖南瀏陽，北京出生，父親宋任窮是中共開國上將，文革後成為「中共八老」之一， 宋彬彬是名副其實的「紅二代」高幹子女。文革初期，宋就讀北京師範大學女附中並成為紅衛兵領袖。

毛澤東發起文革後，1966年6月2日，宋彬彬率先在學校參與貼出大字報並攻擊學校高層，開始了其在北師大女附中的紅衛兵行動。當年8月18日，因在天安門城樓接見紅衛兵的毛澤東賜名「宋要武」，宋彬彬由此登上歷史舞台，但本人的高光時刻遠沒「宋要武」持久（見另稿）。

文革後赴美留學工作生活

宋彬彬1969年前往內蒙古插隊，1972年負責招生的老師頂着壓力，錄取宋彬彬進入長春地質學院成為工農兵學員。文革結束後，宋任窮復出，宋彬彬也於1980年赴美留學，之後低調在美工作生活。

直到2002年，法國一名性別學者在一本學術著作中引用文革研究者王友琴的資料，稱宋要武打死了校長、然後上了天安門、父親得到提升等。宋彬彬打破沉默，對外澄清並獲得道歉。她2003年回國定居後，開始參與老同學關於母校副校長卞仲耘之死的調查。

2013年10月，中共十大開國元帥之一、前副總理陳毅之子陳小魯曾就文革期間批鬥老師等惡行，向當年的老師公開道歉。事件啟發了宋彬彬等人，認為「我們需要做的是對整個文革的思維和基因進行認識」。

2014年1月，宋彬彬與其他老同學紅衛兵在卞仲耘的半身像前鞠躬，為當時未能阻止暴行，未能保護老師公開表示懺悔與道歉。「我希望所有在文革中做過錯事、傷害過老師同學的人，都能直面自己、反思文革、求得原諒、達成和解。」不過，卞的丈夫王晶垚發表聲明，強調在真相大白之前，「我決不接受師大女附中紅衛兵的虛偽道歉」。有消息指出，宋彬彬罹患癌症，2022年返回美國治病。

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