明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

解放軍公布台海偵監外艦畫面 促統片提兩岸禦外史 官媒：盼分清敵我

【明報專訊】昨日是中秋節，解放軍東部戰區公開最新對台宣傳片《守護．美》促統，罕見公開了近年來對過航台灣海峽外國軍艦的偵監畫面，直指外艦「魑魅洶洶」無阻統一。

影片全片約2分半鐘，使用了繁體和英文的字幕。前半段呈現出杭州西湖、福建武夷山和台灣日月潭、阿里山等景色，以及滷肉飯、拜媽祖等飲食或風俗習慣。同時，還特別選擇新疆、西藏等地風光，呼應大陸國台辦對外回應的「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」等言論。

宣傳片的後半段風格陡變，講述從鄭成功收復台灣、國共合作到現代解放軍的相關事迹。同時，影片也罕見播出數秒來自美、荷、加、澳、德等國海軍艦艇過航台灣海峽時，解放軍機艦對其跟隨偵監的畫面，旁白稱「魑魅洶洶，割不斷連接母體的胞衣」。

大陸環球網形容該影片「一以貫之地表達其『守護大美中國、守護家國統一、守護兩岸福祉』的使命願景和堅決心」。報道並引述軍事專家指出，短片把為禍兩岸和平、阻礙兩岸團圓的外部勢力直指為「魑魅洶洶」，結合「兩岸同心禦外」的史實，希望對岸分清敵我的勸諫和對歷史照進現實的期盼，不言自明。

同日，美國第七艦隊昨公布，一架美國海軍P8A反潛巡邏機飛越台灣海峽，並稱這表明美國對自由開放印太地區的承諾。東部戰區發言人李熹表示，戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

美軍部長稱華軍演為侵台準備

中美在台海問題上持續較勁。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）在一場會議演說中提到，中國對印太地區日益增長的威脅，「中國軍演的規模愈趨大型化、精密化，是專為入侵、封鎖台灣而做準備」。但他也強調，他並非意指太平洋地區的戰爭即將爆發、或不可避免，而是可能性正增加。

上 / 下一篇新聞