解放軍公布台海偵監外艦畫面 促統片提兩岸禦外史 官媒：盼分清敵我

影片全片約2分半鐘，使用了繁體和英文的字幕。前半段呈現出杭州西湖、福建武夷山和台灣日月潭、阿里山等景色，以及滷肉飯、拜媽祖等飲食或風俗習慣。同時，還特別選擇新疆、西藏等地風光，呼應大陸國台辦對外回應的「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」等言論。

宣傳片的後半段風格陡變，講述從鄭成功收復台灣、國共合作到現代解放軍的相關事迹。同時，影片也罕見播出數秒來自美、荷、加、澳、德等國海軍艦艇過航台灣海峽時，解放軍機艦對其跟隨偵監的畫面，旁白稱「魑魅洶洶，割不斷連接母體的胞衣」。

大陸環球網形容該影片「一以貫之地表達其『守護大美中國、守護家國統一、守護兩岸福祉』的使命願景和堅決心」。報道並引述軍事專家指出，短片把為禍兩岸和平、阻礙兩岸團圓的外部勢力直指為「魑魅洶洶」，結合「兩岸同心禦外」的史實，希望對岸分清敵我的勸諫和對歷史照進現實的期盼，不言自明。

同日，美國第七艦隊昨公布，一架美國海軍P8A反潛巡邏機飛越台灣海峽，並稱這表明美國對自由開放印太地區的承諾。東部戰區發言人李熹表示，戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

美軍部長稱華軍演為侵台準備

中美在台海問題上持續較勁。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）在一場會議演說中提到，中國對印太地區日益增長的威脅，「中國軍演的規模愈趨大型化、精密化，是專為入侵、封鎖台灣而做準備」。但他也強調，他並非意指太平洋地區的戰爭即將爆發、或不可避免，而是可能性正增加。