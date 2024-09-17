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平台熱賣香港月餅非港產 產商：無法律規定不能內地產

【明報專訊】內地網紅「瘋狂小楊哥」（張慶楊）及其創立的帶貨平台「三隻羊」旗下主播，在中秋節前夕熱推銷售的「香港美誠月餅」被質疑沒有在香港製造或出售，涉嫌虛假宣傳和欺詐消費者，連日引起熱議。該月餅生產商廣州美誠食品公司昨稱，2019年就在香港註冊了品牌，並指「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」。

已連賣3年 現停售當局介入調查

《廣州日報》報道，「香港美誠月餅」銷量巨大，此前在淘寶與拼多多等平台只賣59元（人民幣，下同）3盒，「三隻羊」開始售賣後，再全部改價重上，定價為169元3盒。香港藝人曾志偉也協力推售。遭質疑虛假宣傳後，「三隻羊」旗下直播間14日停止銷售該月餅，廣州花都區市監局表示已介入調查，抖音電商客服表示正核實處理。

張慶楊是直播帶貨「頂流」。事實上，他們旗下「三隻羊」已連續3年推銷「香港美誠月餅」。有知情者認為，此事是「三隻羊」近期一連串負面新聞之一，突然爆火背後可能有水軍操作。

「三隻羊」旗下女主播沫沫（徐子昕）日前突然傳出涉嫌敲詐勒索被捕，隨即有人爆料張慶楊與沫沫有婚外情。當紅網絡主播「辛巴」（辛有志）則暗示，沫沫被捕是張慶楊設局所致。辛巴近期也因大閘蟹直播價格機制與「三隻羊」產生分歧，矛盾不斷升級。「三隻羊」又連續被狙擊代銷產品問題，包括生肖茅台疑為假貨，代銷的「鮮多裕」牛肉卷虛假宣傳等。

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