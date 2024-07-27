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迎75年最強颱 蘇滬封海陸空交通 多名外賣速遞員頂風送單受傷 氣象局：貝碧嘉強度非常罕見

【明報專訊】颱風「貝碧嘉」昨上午7時半以強颱風級別登陸上海浦東，登陸時中心最大風力14級（時速約151公里），成為1949年以來登陸上海的最強颱風。上海、江蘇蘇州所有高速公路臨時封閉，輪渡暫停，上海、杭州、寧波、南京等地機場共計取消航班逾1600班次，部分鐵路班次停運。颱風過境後，當地公共服務昨下午陸續恢復。

「貝碧嘉」昨登陸後強度逐漸減弱，上午9時降為颱風級別，12時移入江蘇崑山境內，一路趨西吹襲揚州、無錫、常州、鎮江等地，下午3時跌級為強熱帶風暴。「貝碧嘉」昨晚11時位於江蘇南京境內，以時速15至20公里向西偏北方向移動。

移入江蘇威力降級

千噸阻尼器晃動明顯

上海和蘇州昨晨風力强勁，有工地鐵皮圍牆被掀飛、電線杆被連根拔起，安裝在上海中心大廈125層、重達千噸的阻尼器出現一米幅度的晃動，以抵消高樓受大風吹襲產生的擺動。當局呼籲市民「非必要不外出」，多家外送平台前晚起暫停提供服務，有網民拍攝到上海有速遞員昨仍在戶外工作。蘇州有外賣員被大樹砸中，崑山也有兩名速遞員在馬路上被高壓電線擊中。

滬逾萬斷樹 逾3萬戶停電

據「新黃河」報道，崑山昨有男子在屋苑內墮亡，疑似在陽台被大風捲走，當局隨後闢謠。上海全市樹木折斷、倒伏逾萬株，3萬多戶用電受影響。大量留在家中的上海市民表示昨天上午出現停水、停電，據「澎湃新聞」報道，國家電網上海電力昨收到800多宗因樹木倒伏、異物纏繞等引發的停電報告，截至下午4時修復七成以上。市區多處水浸，市民戲稱「足不出戶即可看海」。

新華社引述中國氣象局上海颱風研究所副所長湯傑表示，「貝碧嘉」體積小、密度大，路徑難以預測，登陸前繞開舟山群島，在近海沒有減弱，幾乎是以巔峰強度登陸，秋季有這種强度的颱風登陸上海非常罕見。據中央氣象台資料，近75年來上海僅有10個熱帶氣旋登陸，「貝碧嘉」是第一個強颱風。

料有超警戒洪水 4地啟預警

受「貝碧嘉」外圍雲系影響，太湖周邊河網及暴雨區內部分中小河流可能發生超警戒線洪水，水利部針對上海、江蘇、浙江、安徽提前啟動洪水防禦4級應急響應。太湖流域將洪水防禦應急響應提升至2級。

相關字詞﹕貝碧嘉 上海 颱風

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