在華監禁18年 牧師提前獲釋返美 林大衛昔因「合同欺詐」判無期徒刑 華府：歡迎放人

廿載首重逢 女兒：言語難表喜悅

恰逢內地中秋節休假，中方暫未就釋放林大衛一事作出回應。路透社昨報道，美國國務院的一名發言人表示，我們歡迎林大衛從中國監獄獲釋。他已返回美國，現在可以近20年來第一次見到家人。

在聖安東尼奧的機場準備接機時，林女艾麗斯對Politico表示，「沒有任何言語可以表達我們的喜悅——我們有很多時間來彌補」。Politico稱，林大衛的獲釋，標誌着多年來中美一直無法解決的問題取得了突破；此前，美國政府批評中方監禁3名美國公民是錯誤的行為。中國政府對此多次強調，中國是法治國家，依法處理有關個案，不存在所謂錯誤羈押問題。

曾助家庭教會蓋教堂被拘

林大衛是美籍華人，自內地赴美並獲得美國公民身分。據美國的「對華援助新聞網」等公開資料，他移民並成為美國公民後，曾在艾奧瓦州和加州擔任政府官員的經濟顧問。

林大衛原本並非基督徒，但後來受洗並參與教會活動。1999年，林大衛重返中國內地並宣稱開始走上宣道之旅。2006年，他因為幫助家庭教會蓋一座教堂而被內地警方拘押，並被禁止離境。2009年，檢方以涉嫌合同詐騙罪名批准逮捕林大衛；同年，法院以合同詐騙罪判處他無期徒刑。不過，有內地律師猜測，如此重判，「恐怕還有別的原因」（見另稿）。林大衛獲依法減刑後，刑期本來至2030年4月。

另外兩名在中國服刑的美國公民，一是2018年被以間諜指控判刑10年的美籍華人李凱，以及2019年被法院定罪的得州商人馬克‧斯威丹（Mark Swidan）。去年3月，美國駐華大使伯恩斯曾分別對3名美國公民作領事探視，是5年多來的首次，當時引起各方關注。

為習拜通話創造良好氣氛

美國白宮國安顧問蘇利文8月訪問北京時，曾向中國外長王毅提及希望盡早釋放林大衛。這次林大衛獲提前釋放，也為即將舉行的兩國元首視像會晤創造了良好氣氛。一名美國官員對Politico表示，希望林大衛獲釋有助另外兩名仍然被中國囚禁的美國人獲釋。

下周三，美國一個國會委員會將就在中國被監禁的美國公民的案件舉行聽證會，特別是關於林大衛、李凱和斯威丹，委員會表示他們都面臨健康問題。

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